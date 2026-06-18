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Чемпионат мира
18 июня 2026, 10:39 | Обновлено 18 июня 2026, 10:40
248
0

Власти США работают над тем, чтобы мать игрока Кабо-Верде приехала на ЧМ

Из-за визовых вопросов мать Возиньи пропустила матч против Испании

18 июня 2026, 10:39 | Обновлено 18 июня 2026, 10:40
248
0
Власти США работают над тем, чтобы мать игрока Кабо-Верде приехала на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья
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Американские чиновники заявили, что работают над тем, чтобы помочь матери вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи попасть в США и увидеть выступление своего сына на чемпионате мира.

Мать футболиста не смогла присутствовать на его героическом выступлении в матче против Испании, который завершился нулевой ничьей. Однако лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что она присоединится к команде в Майами перед матчем второго тура против Уругвая.

40-летний вратарь, выступающий за португальский клуб второго дивизиона «Шавеш», стал звездой матча в Атланте, сделав семь сейвов в первом в истории выступлении своей сборной на чемпионате мира.

После матча Возинья заявил, что проблемы с визой не позволили его матери, Ане Кандиде Эвора, увидеть его героическую игру вживую. Госдепартамент США заявил во вторник, что, хотя работал над обеспечением ее приезда, у него «нет записи» о том, что она подавала заявку на визу.

В среду Госдепартамент сообщил: «Мы подтверждаем, что наша визовая команда в Прае (столице Кабо-Верде) находится в тесном контакте с ней и оказывает необходимые услуги».

«Из-за изменений правил США нам пришлось заплатить очень большой сбор, чтобы привезти сюда мою маму и других моих братьев», — сказал Возинья сразу после матча. «Мы не смогли сделать это вовремя. Я постараюсь решить это хотя бы для того, чтобы они смогли присутствовать на последнем матче группового этапа».

Из-за визовой программы-залога, введенной администрацией президента Трампа, граждане 50 стран, включая Кабо-Верде, обязаны внести залог в размере 5 000, 10 000 или 15 000 долларов для получения туристической визы в США.

В мае помощница госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар заявила, что администрация Трампа «отменила требование залога для квалифицированных членов команд, включая игроков, тренеров и персонал, которые соответствуют всем требованиям для въезда в США», а позднее было сообщено, что аналогичные нормы будут действовать и для членов семей участников ЧМ.

Джеффрис, который занимает пост лидера фракции демократов в Палате представителей с 2023 года, заявил в среду, что разговаривал с государственным секретарем Марко Рубио.

«Ни одна мать не должна лишаться возможности увидеть, как ее ребенок творит историю», — сказал Джеффрис, добавив, что после его переговоров с Рубио: «Все сборы для матери Возиньи отменены в соответствии с официальной политикой. Сейчас организуются поездки для воссоединения матери и сына в Майами».

Возинья стал самым возрастным игроком, дебютировавшим за свою страну на чемпионате мира, в возрасте 40 лет и 12 дней и был заметно эмоционален после матча. «Я плакал после игры, потому что вырос с дедушкой и бабушкой, когда был ребенком, и они не могли быть там. Они умерли несколько лет назад».

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Кабо-Верде и Уругвая состоится 22 июня в Майами и начнется в 1:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: The Athletic
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