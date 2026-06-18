Англия в перерыве между матчами ЧМ проведет спарринг с клубом МЛС

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель решил дать игровое время 13 игрокам команды, которые не играли против Хорватии (4:2) в первом туре группового этапа чемпионата мира.

После возвращения на базу команды в Канзас-Сити футболисты получат возможность потренироваться и сыграть с клубом МЛС «Спортинг Канзас-Сити». Тухель стремится дать игрокам, которые не были задействованы, дополнительную «игровую нагрузку» в перерыве между матчами. Полноценного 90-минутного матча не ожидается.

Игроки, выходившие в старте против Хорватии, проходят восстановление, поэтому состав сборной Англии будет состоять из тех, кто не играл или вышел на замену. Дин Хендерсон, Джеймс Траффорд, Джаррел Кванса, Дэн Берн, Джордан Хендерсон, Кобби Мейну, Эберечи Эзе, Олли Уоткинс и Айван Тони не принимали участия в игре. Морган Роджерс, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд, Джед Спенс и Марк Гехи все вышли на замену во втором тайме. Рэшфорд забил четвертый гол матча после передачи Сака.

«Это правда, что мы пытаемся провести внутренний матч после игры с Хорватией, – сказал Тухель на пресс-конференции. – У нас много дней между матчами, мы можем дать игрокам, которые не сыграют много минут, дополнительную игровую нагрузку, не только тренировочную. Мы делали это после Коста-Рики и сделаем это в последний раз после игры с Хорватией».

На прошлой неделе Англия провела неофициальный товарищеский матч против команды USL Championship «Майами ФК», сыграв два тайма по 25 минут и победив 6:0.

Сезон МЛС 2026 сейчас находится на паузе из-за чемпионата мира, но игроки «Спортинг Канзас-Сити» уже шесть дней как вернулись к тренировкам. Клуб находится на раннем этапе полной перестройки состава под руководством спортивного директора Дэвида Ли, который присоединился к клубу в конце сезона.

«Спортинг» занимает предпоследнее место в МЛС с 11 очками после 14 матчей.

После победы над Хорватией сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы L. Следующий матч команда Томаса Тухеля проведет 23 июня в 23:00 по киевскому времени против Ганы, которая стартовала с тяжелой победы над Панамой – 1:0.