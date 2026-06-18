ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо остался без клуба и стал свободным агентом

Воспитанник киевского «Динамо» Владислав Наумец официально покинул казахстанский «Ордабасы», цвета которого защищал с июля 2025 года.

Вингер провел 13 матчей в сезоне, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Пресс-служба клуба сообщила о прекращении сотрудничества с 27-летним игроком:

«Футбольный клуб «Ордабасы» сообщает об уходе из команды украинского полузащитника Владислава Наумца в связи с истечением срока действия контракта.

Спасибо Владиславу за работу, профессиональное отношение к делу и времени, проведенное в составе нашей команды, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, крепкого здоровья и новых достижений».

Наумец в течении своей карьеры выступал в структуре киевского «Динамо», играл за черкасский ЛНЗ, харьковский «Металлист», одесский «Черноморец», «Минай» и греческую «Янину».