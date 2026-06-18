ФОТО. Отлетела камера. Хусанов сбил оператора на матче ЧМ-2026
Неприятный инцидент с участием Абдукодира
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов попал в неприятную ситуацию в матче первого тура чемпионата мира.
В первом тайме матча против Колумбии защитник померился скоростью с Луисом Диасом, пытаясь не позволить вингеру добраться до мяча.
Хусанов на полном ходу сначала сбил Диаса, а затем по инерции врезался в оператора, находившегося у поля.
Сотрудник не удержался на ногах и выронил рабочую камеру, что было хорошо видно во время трансляции. К нему оперативно подбежали коллеги и врачи, чтобы оказать первую помощь после инцидента.
За этот эпизод Абдукодир получил желтую карточку, однако арбитр наказал его не за столкновение с оператором, а за фол против Диаса.
ФОТО. Отлетела камера. Хусанов сбил оператора на матче ЧМ-2026
Quand Abdukodir Khusanov 🇺🇿 percute un caméraman placé au bord du terrain. 😬🎥 pic.twitter.com/23SJ61Tkyx— Actu Foot (@ActuFoot_) June 18, 2026
¡Cuidado con el camarógrafo! Khusanov no solo se llevó a Luis Díaz, también se llevó al camarógrafo de la banda 😓🫣. pic.twitter.com/vB9A6gwBo1— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 18, 2026
Cameraman after the tackle from Khusanov pic.twitter.com/SULnRxJM73— World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Антуана Семеньо из сборной Ганы получил признание
Валерий Газзаев попал в список