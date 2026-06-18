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  4. ФОТО. Отлетела камера. Хусанов сбил оператора на матче ЧМ-2026
Чемпионат мира
18 июня 2026, 06:57 | Обновлено 18 июня 2026, 06:59
943
0

ФОТО. Отлетела камера. Хусанов сбил оператора на матче ЧМ-2026

Неприятный инцидент с участием Абдукодира

18 июня 2026, 06:57 | Обновлено 18 июня 2026, 06:59
943
0
ФОТО. Отлетела камера. Хусанов сбил оператора на матче ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов
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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов попал в неприятную ситуацию в матче первого тура чемпионата мира.

В первом тайме матча против Колумбии защитник померился скоростью с Луисом Диасом, пытаясь не позволить вингеру добраться до мяча.

Хусанов на полном ходу сначала сбил Диаса, а затем по инерции врезался в оператора, находившегося у поля.

Сотрудник не удержался на ногах и выронил рабочую камеру, что было хорошо видно во время трансляции. К нему оперативно подбежали коллеги и врачи, чтобы оказать первую помощь после инцидента.

За этот эпизод Абдукодир получил желтую карточку, однако арбитр наказал его не за столкновение с оператором, а за фол против Диаса.

ФОТО. Отлетела камера. Хусанов сбил оператора на матче ЧМ-2026

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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