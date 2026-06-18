Жоау НЕВЕШ: «Это то, что нам действительно нужно»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш прокомментировал ничью со сборной ДР Конго (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Это был мой первый матч на чемпионате мира, и я доволен своей игрой. Но, как я всегда говорю, главное – это команда. Есть моменты, которые нам нужно доработать. Нам действительно нужны победы. Команда сплочена и настроена на то, чтобы играть лучше».

В матче против ДР Конго Жоау Невеш отличился единственным забитым мячом в составе своей команды и был признан лучшим игроком встречи.