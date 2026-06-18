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  4. Жоау НЕВЕШ: «Это то, что нам действительно нужно»
Чемпионат мира
18 июня 2026, 05:19 |
100
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Жоау НЕВЕШ: «Это то, что нам действительно нужно»

Полузащитник сборной Португалии прокомментировал ничью против ДР Конго

18 июня 2026, 05:19 |
100
0
Жоау НЕВЕШ: «Это то, что нам действительно нужно»
ФИФА
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Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш прокомментировал ничью со сборной ДР Конго (1:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Это был мой первый матч на чемпионате мира, и я доволен своей игрой. Но, как я всегда говорю, главное – это команда. Есть моменты, которые нам нужно доработать. Нам действительно нужны победы. Команда сплочена и настроена на то, чтобы играть лучше».

В матче против ДР Конго Жоау Невеш отличился единственным забитым мячом в составе своей команды и был признан лучшим игроком встречи.

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Жоау Невеш сборная Португалии по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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