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  4. Последний танец Хамеса. Названы составы на матч Узбекистан – Колумбия
Чемпионат мира
18 июня 2026, 04:25 |
136
0

Последний танец Хамеса. Названы составы на матч Узбекистан – Колумбия

Встреча первого тура группы К начнется 18 июня в 05:00 по Киеву

18 июня 2026, 04:25 |
136
0
Последний танец Хамеса. Названы составы на матч Узбекистан – Колумбия
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главные тренеры сборной Узбекистана Фабио Каннаваро и сборной Колумбии Нестор Лоренцо определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2026 в рамках первого тура группы K.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения матча станет арена «Эстадио Банорте» в мексиканском городе Мехико. Старт – в 05:00 по киевскому времени.

До этого поединка сборные ни разу не играли между собой.

Сборные Португалии и ДР Конго, которые также входят в группу K, уже провели свой матч – 1:1.

Стартовые составы на матч Узбекистан – Колумбия:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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