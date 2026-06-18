Последний танец Хамеса. Названы составы на матч Узбекистан – Колумбия

Главные тренеры сборной Узбекистана Фабио Каннаваро и сборной Колумбии Нестор Лоренцо определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2026 в рамках первого тура группы K.

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Местом проведения матча станет арена «Эстадио Банорте» в мексиканском городе Мехико. Старт – в 05:00 по киевскому времени.

До этого поединка сборные ни разу не играли между собой.

Сборные Португалии и ДР Конго, которые также входят в группу K, уже провели свой матч – 1:1.

Стартовые составы на матч Узбекистан – Колумбия: