Последний танец Хамеса. Названы составы на матч Узбекистан – Колумбия
Встреча первого тура группы К начнется 18 июня в 05:00 по Киеву
Главные тренеры сборной Узбекистана Фабио Каннаваро и сборной Колумбии Нестор Лоренцо определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2026 в рамках первого тура группы K.
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Местом проведения матча станет арена «Эстадио Банорте» в мексиканском городе Мехико. Старт – в 05:00 по киевскому времени.
До этого поединка сборные ни разу не играли между собой.
Сборные Португалии и ДР Конго, которые также входят в группу K, уже провели свой матч – 1:1.
Стартовые составы на матч Узбекистан – Колумбия:
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