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Чемпионат мира
18 июня 2026, 09:27 | Обновлено 18 июня 2026, 09:28
291
0

Тьерри Анри указал на ошибку Роналду, которая стоила Португалии победы

Экс-футболист детально проанализировал один из эпизодов с участием Криштиану

18 июня 2026, 09:27 | Обновлено 18 июня 2026, 09:28
291
0
Тьерри Анри указал на ошибку Роналду, которая стоила Португалии победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри прошелся с критикой по Криштиану Роналду за упущенный эпизод в матче Португалия – ДР Конго в первом туре ЧМ-2026.

Роналду не воспользовался отличным моментом во втором тайме и завершил матч без забитого мяча, а его Португалия потеряла очки (1:1).

После матча Анри обратил внимание на этот эпизод и отметил, что чрезмерное стремление Роналду забить самому помешало команде в данной атаке.

По мнению Тьерри, если бы Криштиану стремился помочь команде, он бы освободил зону для партнера и увел за собой защитника.

«Люди, пожалуйста, запомните одну важную вещь: забивать должна команда, а не лично ты. Итак, здесь мы видим, как Португалия владеет мячом, Канселу сейчас получит передачу. Криштиану Роналду неоднократно оказывался в такой ситуации. Если ты делаешь забегание сюда, ты заставляешь защитника принимать решение и опускаться во вратарскую площадь.

Но поскольку он хочет забить, он забегает в зону Бруну Фернандеша. Если бы он пошел во вратарскую площадь – вы ведь бывали в таких ситуациях и понимаете – защитникам пришлось бы бежать за ним, и тогда Бруну Фернандеш просто замыкал бы передачу в пустые ворота. Но из-за того, что Криштиану стремится отличиться сам, он оказывается на траектории паса назад. В итоге оба игрока оказываются вместе, и защищаться против этого становится значительно проще», – заявил Анри.

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Андрей Витренко Источник: Goal.com
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