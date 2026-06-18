Гарри КЕЙН: «Мы нажали на газ, и Хорватия не успела за нами»

Лидер сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями после яркого первого матча на ЧМ-2026 против Хорватии. «Три льва» во втором тайме перевернули ход игры и одержали победу со счетом 4:2.

Кейн выдал невероятный поединок, записав в свой актив два забитых мяча за 45 минут: один с игры, другой – с пенальти.

«Я считаю, что это была игра двух разных таймов. В первом тайме мы действовали неплохо. Очень разочарованы тем, как именно пропустили голы – мне показалось, что мы просто подсели. Надо отдать должное главному тренеру: в перерыве он обратился к нам с речью и сказал, что если мы и проиграем, то проиграем в своем фирменном стиле. Думаю, все увидели это по тому, как мы вышли на второй тайм. Мы включили полный газ, и они просто не успевали за нами. Похвала каждому за этот первый матч на турнире.

Без мяча мы начали играть немного агрессивнее. Было тяжело. У них есть такие игроки, как Лука Модрич, который опускался глубже, и ты пытаешься разобраться, кого именно нужно перекрывать. Но интенсивность, которую мы стремимся поддерживать – это наше главное преимущество, и нам нужно использовать его чаще.

То, как мы контролировали игру, когда вышли вперед – мы ни разу не выглядели так, будто находимся в опасности, а затем забили в контратаке. У нас был отрезок, когда мы могли забивать три или четыре мяча.

Мой пенальти? Когда я пересматривал видео, то заметил, что Ливакович любит дергаться раньше времени. Поэтому я знал: если я сделаю паузу во время разбега, появится шанс, что он сойдет с линии. Я был уверен в этом на 80%, не на все 100%, но когда пенальти заставили перебить, я уже немного изменил технику удара. Именно для этого я и анализирую соперников, и в итоге это отлично сработало в мою пользу.

Беллингем? Он забил отличный гол, сделал великолепное забегание и показал прекрасное завершение. Желание Джуда видно еще на тренировках. Конкуренция у нас на самом высоком уровне. Кто бы ни выходил на поле – он готов, и вы видели, как Джуду хотелось ворваться в игру. Фантастический гол», – сказал Гарри.

Видеообзор матча: