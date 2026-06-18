Кейн забил исторический пенальти на ЧМ, обойдя в рейтинге Месси
Гарри стал рекордсменом турнира
Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых пенальти.
В дебютном матче на мундиале 2026 нападающий забил два мяча в ворота Хорватии, один из которых был забит с пенальти.
Благодаря стараниям Кейна и компании сборная Англии начала турнир с победы – 4:2.
Кейн на своем всего лишь третьем чемпионате мира забил пятый пенальти, если не учитывать серию послематчевых пенальти. Всего на турнирах форвард нанес шесть ударов с отметки.
В рейтинге Гарри обошел аргентинца Лионеля Месси, который забил четыре пенальти из пяти.
5 - Harry Kane has now scored the most penalties (excl. shootouts) in FIFA World Cup history (5).— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
Retake. pic.twitter.com/G1dHRvQaov
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