Кейн забил исторический пенальти на ЧМ, обойдя в рейтинге Месси

Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых пенальти.

В дебютном матче на мундиале 2026 нападающий забил два мяча в ворота Хорватии, один из которых был забит с пенальти.

Благодаря стараниям Кейна и компании сборная Англии начала турнир с победы – 4:2.

Кейн на своем всего лишь третьем чемпионате мира забил пятый пенальти, если не учитывать серию послематчевых пенальти. Всего на турнирах форвард нанес шесть ударов с отметки.

В рейтинге Гарри обошел аргентинца Лионеля Месси, который забил четыре пенальти из пяти.