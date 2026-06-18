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Чемпионат мира
18 июня 2026, 02:29 | Обновлено 18 июня 2026, 02:30
308
0

Кейн забил исторический пенальти на ЧМ, обойдя в рейтинге Месси

Гарри стал рекордсменом турнира

18 июня 2026, 02:29 | Обновлено 18 июня 2026, 02:30
308
0
Кейн забил исторический пенальти на ЧМ, обойдя в рейтинге Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн стал единоличным рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых пенальти.

В дебютном матче на мундиале 2026 нападающий забил два мяча в ворота Хорватии, один из которых был забит с пенальти.

Благодаря стараниям Кейна и компании сборная Англии начала турнир с победы – 4:2.

Кейн на своем всего лишь третьем чемпионате мира забил пятый пенальти, если не учитывать серию послематчевых пенальти. Всего на турнирах форвард нанес шесть ударов с отметки.

В рейтинге Гарри обошел аргентинца Лионеля Месси, который забил четыре пенальти из пяти.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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