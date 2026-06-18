Форвард сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим игроком матча против Хорватии в 1-м туре группы L чемпионата мира 2026.

Кейн оформил дубль для трех львов в первом тайме и сыграл ключевую роль в победе команды – подопечные Томаса Тухеля одолели соперников со счетом 4:2.

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После завершения поединка фанаты по всему миру путем голосования выбрали Кейна лучшим в матче. Гарри получил заслуженную памятную награду.

Англия и Хорватия выступают в одном квартете с Ганой и Панамой, которые начнут свое очное противостояние 1-го тура группового этапа 18 июня в 02:00.

ЧМ-2026. Группа L

Первый тур. 17 июня

Англия – Хорватия – 4:2

Голы: Кейн, 12 (пен.), 42, Беллингем, 47, Рэшфорд, 85 – Батурина, 36, Муса, 45+5

ФОТО. Он оформил дубль. Определен лучший игрок матча Англия – Хорватия

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine