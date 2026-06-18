ФОТО. Он оформил дубль. Определен лучший игрок матча Англия – Хорватия
Гарри Кейн сыграл ключевую роль в победе трех львов на старте чемпионата мира 2026
Форвард сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим игроком матча против Хорватии в 1-м туре группы L чемпионата мира 2026.
Кейн оформил дубль для трех львов в первом тайме и сыграл ключевую роль в победе команды – подопечные Томаса Тухеля одолели соперников со счетом 4:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения поединка фанаты по всему миру путем голосования выбрали Кейна лучшим в матче. Гарри получил заслуженную памятную награду.
Англия и Хорватия выступают в одном квартете с Ганой и Панамой, которые начнут свое очное противостояние 1-го тура группового этапа 18 июня в 02:00.
ЧМ-2026. Группа L
Первый тур. 17 июня
Англия – Хорватия – 4:2
Голы: Кейн, 12 (пен.), 42, Беллингем, 47, Рэшфорд, 85 – Батурина, 36, Муса, 45+5
ФОТО. Он оформил дубль. Определен лучший игрок матча Англия – Хорватия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кварцяный объяснил, почему у Пищура не всё сложилось в «Дьёре»
Дерюгина – о нападении россии на Киево-Печерскую лавру