РОНАЛДУ: «Чего не хватило? Всего хватило, но это футбол»

Легендарный игрок сборной Португалии Криштиану Роналду дал небольшой комментарий после первого матча на чемпионате мира 2026.

Португальская команда неожиданно поделила очки со сборной ДР Конго (1:1), при этом Роналду отыграл все 90 минут матча.

«Чего не хватило? Всего хватило, но это футбол. Португалия могла выиграть, но могла и проиграть. Игра была на три результата», – сказал Роналду журналистам.

Позже звездный футболист прервал молчание в социальных сетях, подбодрив партнеров после неудачи.

«Это не тот старт, которого мы хотели, но всё еще далеко не закончено. Голову выше и фокус на следующем матче», – написал Криштиану.