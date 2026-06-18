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Чемпионат мира
18 июня 2026, 05:14 | Обновлено 18 июня 2026, 05:27
236
0

РОНАЛДУ: «Чего не хватило? Всего хватило, но это футбол»

Криштиану коротко высказался о матче со сборной ДР Конго

18 июня 2026, 05:14 | Обновлено 18 июня 2026, 05:27
236
0
РОНАЛДУ: «Чего не хватило? Всего хватило, но это футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный игрок сборной Португалии Криштиану Роналду дал небольшой комментарий после первого матча на чемпионате мира 2026.

Португальская команда неожиданно поделила очки со сборной ДР Конго (1:1), при этом Роналду отыграл все 90 минут матча.

«Чего не хватило? Всего хватило, но это футбол. Португалия могла выиграть, но могла и проиграть. Игра была на три результата», – сказал Роналду журналистам.

Позже звездный футболист прервал молчание в социальных сетях, подбодрив партнеров после неудачи.

«Это не тот старт, которого мы хотели, но всё еще далеко не закончено. Голову выше и фокус на следующем матче», – написал Криштиану.

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пресс-конференция сборная Португалии по футболу сборная ДР Конго по футболу Криштиану Роналду
Андрей Витренко Источник: A Bola
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