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  4. ФОТО. Напихал партнеру. Реакция Роналду на пропущенный гол Португалии
Чемпионат мира
18 июня 2026, 05:10 | Обновлено 18 июня 2026, 05:11
758
2

ФОТО. Напихал партнеру. Реакция Роналду на пропущенный гол Португалии

Криштиану не понравилась игра Диогу Кошты

18 июня 2026, 05:10 | Обновлено 18 июня 2026, 05:11
758
2 Comments
ФОТО. Напихал партнеру. Реакция Роналду на пропущенный гол Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня состоялся матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч прошел на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился со счётом 1:1.

За несколько секунд до перерыва, на 5-й минуте добавленного времени первого тайма, ДР Конго благодаря усилиям Йоана Висса сумела сравнять счёт в этой встрече.

Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на пропущенный гол, выразив своё недовольство вратарю сборной Португалии Диогу Кошти.

ФОТО. Напихал партнеру. Реакция Роналду на пропущенный гол Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Диогу Кошта Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу фото Йоан Висса эмоции
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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Милий хлопчик. Тобто, те що він сам 90+ хвилин на полі байдики бив - це нічого. Те, що із 3 спроб навіть у раму попасти не зміг, не те що повз воротаря - це норм. А от те що його голкіпер удар в упор із лінії воротарського не парирував - це, виявляється, проблема. До речі, а де цей рекордист зі стрибків сам був під час цього навісу?
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+2
Ну это его не красит. Понятно, что эмоции при игре,  и все такое, но делать это так публично...😏
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0
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