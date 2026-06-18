ФОТО. Напихал партнеру. Реакция Роналду на пропущенный гол Португалии
Криштиану не понравилась игра Диогу Кошты
17 июня состоялся матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Матч прошел на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершился со счётом 1:1.
За несколько секунд до перерыва, на 5-й минуте добавленного времени первого тайма, ДР Конго благодаря усилиям Йоана Висса сумела сравнять счёт в этой встрече.
Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на пропущенный гол, выразив своё недовольство вратарю сборной Португалии Диогу Кошти.
ФОТО. Напихал партнеру. Реакция Роналду на пропущенный гол Португалии
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