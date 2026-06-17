17 июня состоится матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и ДР Конго.

Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стадиум» в Хьюстоне.

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Чемпионат мира 2026. Группа К, 1-й тур, 17 июня

Португалия – ДР Конго – 1:1

Голы: Невеш, 6 – Висса, 45+5

ГОЛ, 1:0! Жоау Невеш, 6 мин.

ГОЛ, 1:1! Йоан Висса, 45+5 мин.