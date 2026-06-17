Чемпионат Европы17 июня 2026, 20:34 | Обновлено 17 июня 2026, 21:21
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Португалия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира
17 июня 2026, 20:34 | Обновлено 17 июня 2026, 21:21
2162
0
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Чемпионат мира 2026. Группа К, 1-й тур, 17 июня
17 июня состоится матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и ДР Конго.
Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стадиум» в Хьюстоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
Чемпионат мира 2026. Группа К, 1-й тур, 17 июня
Португалия – ДР Конго – 1:1
Голы: Невеш, 6 – Висса, 45+5
ГОЛ, 1:0! Жоау Невеш, 6 мин.
ГОЛ, 1:1! Йоан Висса, 45+5 мин.
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