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Чемпионат Европы
17 июня 2026, 20:34 | Обновлено 17 июня 2026, 21:21
2162
0

Португалия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка чемпионата мира

17 июня 2026, 20:34 | Обновлено 17 июня 2026, 21:21
2162
0
Португалия – ДР Конго. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня состоится матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и ДР Конго.

Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стадиум» в Хьюстоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

Чемпионат мира 2026. Группа К, 1-й тур, 17 июня
Португалия – ДР Конго – 1:1
Голы: Невеш, 6 – Висса, 45+5

ГОЛ, 1:0! Жоау Невеш, 6 мин.

ГОЛ, 1:1! Йоан Висса, 45+5 мин.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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