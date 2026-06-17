В тренерском штабе Александрии появился новый специалист

Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне за подготовку вратарей в перволиговой «Александрии» будет отвечать Андрей Новак.

С 2014 по 2017 он защищал ворота «Александрии», когда эту команду возглавлял Владимир Шаран. После завершения карьеры игрок Новак был одним из ассистентов Шарана в элитном «Минае».

В последние два сезона Новак тренировал вратарей в перволиговом «Агробизнесе», пока Шаран не вспомнил о нем и не предложил продолжить сотрудничество уже в «Александрии».

25 июня «Александрия», проявляющая активность на трансферном рынке, приступит к подготовке к новому сезону, в котором настроена вернуться в элитный дивизион.

Ранее было названо имя очередного новичка «Александрии».