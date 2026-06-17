Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В тренерском штабе Александрии появился новый специалист
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 20:07 |
554
0

В тренерском штабе Александрии появился новый специалист

Владимир Шаран работает над кадровыми усилениями

17 июня 2026, 20:07 |
554
0
В тренерском штабе Александрии появился новый специалист
ФК Александрия. Владимир Шаран
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне за подготовку вратарей в перволиговой «Александрии» будет отвечать Андрей Новак.

С 2014 по 2017 он защищал ворота «Александрии», когда эту команду возглавлял Владимир Шаран. После завершения карьеры игрок Новак был одним из ассистентов Шарана в элитном «Минае».

В последние два сезона Новак тренировал вратарей в перволиговом «Агробизнесе», пока Шаран не вспомнил о нем и не предложил продолжить сотрудничество уже в «Александрии».

25 июня «Александрия», проявляющая активность на трансферном рынке, приступит к подготовке к новому сезону, в котором настроена вернуться в элитный дивизион.

Ранее было названо имя очередного новичка «Александрии».

По теме:
Шахтер согласился отправить игрока в Киев
Динамо сообщило о возвращении футболиста, который нужен Костюку
В Динамо – новая вратарская линия. Какова судьба Нещерета и Суркиса?
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Владимир Шаран Андрей Новак инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»
Футбол | 17 июня 2026, 20:33 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»

Известный тренер – о Хорватии и Луке Модриче

СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
Футбол | 16 июня 2026, 21:51 23
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»

Спортивный директор «Шахтера» высказался о Ринате Ахметове

Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
Волейбол | 17.06.2026, 18:58
Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Футбол | 17.06.2026, 15:23
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Футбол | 17.06.2026, 06:20
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
15.06.2026, 18:45 7
Теннис
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 30
Теннис
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
17.06.2026, 01:27
Футбол
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 37
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем