Названо имя очередного новичка Александрии

После последних событий по подписанию «Александрией» опытных Адамюка, Копыны, Морозко и Третьякова главный тренер Владимир Шаран продолжает формировать состав на новый сезон.

На очереди еще один новичок – «горожане» подписывают воспитанника «Карпат», 27-летнего хавбека Романа Толочко из «Агробизнеса».

В последнее время игрока связывали с переходом в «Куликов-Белку» в статусе свободного агента, однако курс изменился. Шаран заинтересован в футболисте, и уже с нового сезона он будет выступать за «Александрию».