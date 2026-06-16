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Украина. Первая лига
16 июня 2026, 00:07 |
456
0

Названо имя очередного новичка Александрии

Роман Толочко из «Агробизнеса» уезжает в «Александрию»

16 июня 2026, 00:07 |
456
0
Названо имя очередного новичка Александрии
ФК Агробизнес. Роман Толочко
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После последних событий по подписанию «Александрией» опытных Адамюка, Копыны, Морозко и Третьякова главный тренер Владимир Шаран продолжает формировать состав на новый сезон.

На очереди еще один новичок – «горожане» подписывают воспитанника «Карпат», 27-летнего хавбека Романа Толочко из «Агробизнеса».

В последнее время игрока связывали с переходом в «Куликов-Белку» в статусе свободного агента, однако курс изменился. Шаран заинтересован в футболисте, и уже с нового сезона он будет выступать за «Александрию».

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Александрия Владимир Шаран Роман Толочко Агробизнес Куликов-Белка трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
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