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Украина. Первая лига
12 июня 2026, 22:43 |
623
0

ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Агробизнеса попрощался с командой

Роман Толочко сообщил об уходе из клуба

12 июня 2026, 22:43 |
623
0
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Агробизнеса попрощался с командой
Instagram. Роман Толочко
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Полузащитник «Агробизнеса» Роман Толочко попрощался с командой на личной странице в Instagram.

«Спасибо! 3 года в одной семье, 3 года честной, справедливой работы! Спасибо всем. Семья, которая будет навсегда. Успехов вам! Sorry» – написал Толочко.

В прошлом сезоне 27-летний полузащитник сыграл 35 матчей за «Агробизнес» во всех турнирах, забив 7 голов и отдав два ассиста.

Всего на счету Романа 86 матчей за клуб из Волочиска, в которых он забил 14 голов и отдал 6 ассистов.

По итогам прошлого сезона «Агробизнес» занял четвертое место в Первой лиге и попал в переходные матчи за право играть в УПЛ, где уступил «Кудривке» – 2:2 (2:3 пен).

Ранее сообщалось, что «Куликов-Белка» существенно ослабит «Агробизнес».

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Роман Толочко Агробизнес Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы свободный агент
Иван Чирко Источник: Instagram
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