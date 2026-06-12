ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Агробизнеса попрощался с командой

Полузащитник «Агробизнеса» Роман Толочко попрощался с командой на личной странице в Instagram.

«Спасибо! 3 года в одной семье, 3 года честной, справедливой работы! Спасибо всем. Семья, которая будет навсегда. Успехов вам! Sorry» – написал Толочко.

В прошлом сезоне 27-летний полузащитник сыграл 35 матчей за «Агробизнес» во всех турнирах, забив 7 голов и отдав два ассиста.

Всего на счету Романа 86 матчей за клуб из Волочиска, в которых он забил 14 голов и отдал 6 ассистов.

По итогам прошлого сезона «Агробизнес» занял четвертое место в Первой лиге и попал в переходные матчи за право играть в УПЛ, где уступил «Кудривке» – 2:2 (2:3 пен).

Ранее сообщалось, что «Куликов-Белка» существенно ослабит «Агробизнес».