Чемпионат мира 2026. Старт Роналду и суперматч: расписание и трансляции
Вечером 17 июня и в ночь на 18 число состоятся поединки 1-го тура в группах K и L
Вечером 17 июня и в ночь на 18 число (седьмой игровой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи первых туров в группах K и L.
В 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне очное противостяние начнут сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду и команда Др Конго. В квартете K также выступят Колумбия и Узбекистан, которые сойдутся в 05:00 на Эстадио Бонарте в Мехико.
Сборные Англии и Хорватия сыграют в 23:00 на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. В группе L также выступают Гана и Панама – их поединок начнется в 02:00 на Бимо Филд в Торонто.
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Португалия – ДР Конго (17.06. 20:00)
- Стадион: Эн-ар-джи Стэдиум, Хьюстон
- Главный арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим, Катар
- Главные тренера: Роберто Мартинес (Португалия) и Себастьен Десабр (ДР Конго)
Узбекистан – Колумбия (18.06. 05:00)
- Стадион: Эстадио Бонарте, Мехико
- Главный арбитр: Энтони Тейлор, Англия
- Главные тренера: Фабио Каннаваро (Узбекистан) и Нестор Лоренсо (Колумбия)
Календарь матчей в группе K:
- 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго (1-й тур)
- 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия (1-й тур)
- 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан (2-й тур)
- 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго (2-й тур)
- 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия (3-й тур)
- 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан (3-й тур)
Группа K
|Группа K
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия
|0
|2
|ДР Конго
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго
|0
|4
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия
|0
Англия – Хорватия (17.06. 23:00)
- Стадион: Эй-ти-энд-ти Стэдиум, Арлингтон
- Главный арбитр: Клеман Тюрпен, Франция
- Главные тренера: Томас Тухель (Англия) и Златко Далич (Хорватия)
Гана – Панама (18.06. 02:00)
- Стадион: Бимо Филд, Торонто
- Главный арбитр: Гленн Нюберг, Швеция
- Главные тренера: Карлуш Кейрош (Гана) и Томас Кристиансен (Панама)
Календарь матчей в группе L:
- 17.06. 23:00. Англия – Хорватия (1-й тур)
- 18.06. 02:00. Гана – Панама (1-й тур)
- 23.06. 23:00. Англия – Гана (2-й тур)
- 24.06. 02:00. Панама – Хорватия (2-й тур)
- 28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)
- 28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)
Группа L
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 23:00 Англия - Хорватия
|0
|2
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 23:00 Англия - Хорватия
|0
|3
|Гана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
|4
|Панама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
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