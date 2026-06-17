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Чемпионат мира
17 июня 2026, 19:45 | Обновлено 17 июня 2026, 19:49
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Чемпионат мира 2026. Старт Роналду и суперматч: расписание и трансляции

Вечером 17 июня и в ночь на 18 число состоятся поединки 1-го тура в группах K и L

17 июня 2026, 19:45 | Обновлено 17 июня 2026, 19:49
81
0
Чемпионат мира 2026. Старт Роналду и суперматч: расписание и трансляции
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Вечером 17 июня и в ночь на 18 число (седьмой игровой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи первых туров в группах K и L.

В 20:00 по Киеву на Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне очное противостяние начнут сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду и команда Др Конго. В квартете K также выступят Колумбия и Узбекистан, которые сойдутся в 05:00 на Эстадио Бонарте в Мехико.

Сборные Англии и Хорватия сыграют в 23:00 на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. В группе L также выступают Гана и Панама – их поединок начнется в 02:00 на Бимо Филд в Торонто.

Sport.ua проведет текстовые, видеотрансляции матчей. Следите за сайтом Sport.ua, чтобы первым получать самые важные новости с ЧМ-2026!

Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.

Португалия – ДР Конго (17.06. 20:00)

  • Стадион: Эн-ар-джи Стэдиум, Хьюстон
  • Главный арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим, Катар
  • Главные тренера: Роберто Мартинес (Португалия) и Себастьен Десабр (ДР Конго)

Узбекистан – Колумбия (18.06. 05:00)

  • Стадион: Эстадио Бонарте, Мехико
  • Главный арбитр: Энтони Тейлор, Англия
  • Главные тренера: Фабио Каннаваро (Узбекистан) и Нестор Лоренсо (Колумбия)

Календарь матчей в группе K:

  • 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго (1-й тур)
  • 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия (1-й тур)
  • 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан (2-й тур)
  • 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго (2-й тур)
  • 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия (3-й тур)
  • 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан (3-й тур)

Группа K

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колумбия 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0
2 ДР Конго 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0
3 Португалия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0
4 Узбекистан 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0
Полная таблица

Англия – Хорватия (17.06. 23:00)

  • Стадион: Эй-ти-энд-ти Стэдиум, Арлингтон
  • Главный арбитр: Клеман Тюрпен, Франция
  • Главные тренера: Томас Тухель (Англия) и Златко Далич (Хорватия)

Гана – Панама (18.06. 02:00)

  • Стадион: Бимо Филд, Торонто
  • Главный арбитр: Гленн Нюберг, Швеция
  • Главные тренера: Карлуш Кейрош (Гана) и Томас Кристиансен (Панама)

Календарь матчей в группе L:

  • 17.06. 23:00. Англия – Хорватия (1-й тур)
  • 18.06. 02:00. Гана – Панама (1-й тур)
  • 23.06. 23:00. Англия – Гана (2-й тур)
  • 24.06. 02:00. Панама – Хорватия (2-й тур)
  • 28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)
  • 28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)

Группа L

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0
2 Англия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0
3 Гана 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
4 Панама 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
Полная таблица

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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