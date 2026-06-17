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Нидерланды
17 июня 2026, 18:47 | Обновлено 17 июня 2026, 19:30
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Аякс принял окончательное решение о будущем Александра Зинченко

Украинский защитник, Ваут Вегхорст и Такехиро Томиясу стали свободными агентами

17 июня 2026, 18:47 | Обновлено 17 июня 2026, 19:30
3221
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Аякс принял окончательное решение о будущем Александра Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Спортивный директор Йорди Кройф сообщил о масштабных изменениях в составе «Аякса», в результате которых команду навсегда покинули Ваут Вегхорст и Александр Зинченко.

Оба футболиста получили статус свободных агентов и смогут искать новые клубы для продолжения карьеры. Ни Вегхорст, ни травмированный Зинченко не примут участие в первой тренировке 22 июня.

Вместе с ними клуб покидают защитник Такехиро Томиясу, контракт которого истекает 30 июня, и арендованный вратарь Витезслав Ярош, который вернется в «Ливерпуль».

«Аякс» начнет подготовку к новому сезону уже в следующий понедельник. В квалификации Лиги конференций амстердамцы встретятся с проигравшим в противостоянии между сербским ФК «Войводина» и венгерским «Ференцварошем».

Зинченко перебрался в чемпионат Нидерландов во время зимнего трансферного окна, подписав контракт с «Аяксом» до 30 июня.

Украинец провел всего две игры в Эредивизи – футболист получил травму, из-за которой не смог выйти на поле до завершения сезона 2025/26.

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Николай Тытюк Источник: Voetbal Nieuws
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Це чудова новина. Тепер наші зірки задумаються, що на заході халяву не  пропустять
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