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  4. ИБРАГИМОВИЧ: «Я не думаю, что мы когда-нибудь увидим игрока вроде Месси»
Чемпионат мира
17 июня 2026, 19:28 |
332
0

ИБРАГИМОВИЧ: «Я не думаю, что мы когда-нибудь увидим игрока вроде Месси»

Златан считает Лионеля величайшим игроком в истории

17 июня 2026, 19:28 |
332
0
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не думаю, что мы когда-нибудь увидим игрока вроде Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Ибрагимович
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Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал выступление 38-летнего лидера национальной сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

В первом матче турнира аргентинцы разгромили Алжир (3:0). Все три гола в ворота африканской команды забил Месси. Таким образом, он повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых голов на чемпионате мира (16).

«Я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим игрока вроде Лионеля Месси, потому что он слишком особенный. Он – нечто сверхъестественное. Никакая победа в ещё одном Кубке мира не сможет сделать его ещё величественнее, чем он есть сейчас. Это будет просто ещё один трофей в витрине», – пояснил Ибра.

Для Месси ЧМ-2026 стал шестым чемпионатом мира в карьере. Предыдущий турнир он выиграл вместе со сборной Аргентины.

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Златан Ибрагимович Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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