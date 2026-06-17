ИБРАГИМОВИЧ: «Я не думаю, что мы когда-нибудь увидим игрока вроде Месси»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал выступление 38-летнего лидера национальной сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

В первом матче турнира аргентинцы разгромили Алжир (3:0). Все три гола в ворота африканской команды забил Месси. Таким образом, он повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству забитых голов на чемпионате мира (16).

«Я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим игрока вроде Лионеля Месси, потому что он слишком особенный. Он – нечто сверхъестественное. Никакая победа в ещё одном Кубке мира не сможет сделать его ещё величественнее, чем он есть сейчас. Это будет просто ещё один трофей в витрине», – пояснил Ибра.

Для Месси ЧМ-2026 стал шестым чемпионатом мира в карьере. Предыдущий турнир он выиграл вместе со сборной Аргентины.