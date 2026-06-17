Л. Киченок выиграла стартовый матч парного разряда на WTA 500 в Берлине

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка вместе со своей напарницей Дезире Кравчик (США) обыграли тандем Анастасия Децюк (Чехия) / Ирина Хромачева в двух сетах за 1 час и 22 минуты – 6:4, 7:5.

Это была первая встреча тандемов.

В четвертьфинале Людмила и Дезире сыграют с Екатериной Александровой и Линдой Носковой.

Украину на пятисотнике в Германии в одиночном разряде представляет Элина Свитолина, которая в 1/8 финала сыграет с представительницей Германии Евой Лис. Поединок первой ракетки Украины запланирован на завтра, 18 июня.

WTA 500 Берлин. Пары, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Анастасия Децюк (Чехия) / Ирина Хромачева – 6:4, 7:5