Л. Киченок выиграла стартовый матч парного разряда на WTA 500 в Берлине
Украинка вместе с Дезире Кравчик обыграли тандем Децюк / Хромачева
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
В первом раунде украинка вместе со своей напарницей Дезире Кравчик (США) обыграли тандем Анастасия Децюк (Чехия) / Ирина Хромачева в двух сетах за 1 час и 22 минуты – 6:4, 7:5.
Это была первая встреча тандемов.
В четвертьфинале Людмила и Дезире сыграют с Екатериной Александровой и Линдой Носковой.
Украину на пятисотнике в Германии в одиночном разряде представляет Элина Свитолина, которая в 1/8 финала сыграет с представительницей Германии Евой Лис. Поединок первой ракетки Украины запланирован на завтра, 18 июня.
WTA 500 Берлин. Пары, 1/8 финала
Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Анастасия Децюк (Чехия) / Ирина Хромачева – 6:4, 7:5
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