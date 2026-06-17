Виктор ХЛУС: «Динамо повезло с жребием. Соперник гораздо слабее»
Экс-форвард киевского клуба оценил будущее противостояние с румынской «Университатей» Клуж
Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Хлус прокомментировал результаты жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы, где «бело-синие» сыграют против румынского клуба «Университатя» Клуж:
«По жребию могу сказать одно: когда я играл в составе динамовцев, к таким командам мы сильно даже не готовились. Ведь подобных соперников «Динамо» должно было проходить вообще без подготовки к матчу!
Думаю, что с жребием нам повезло. Соперник динамовцам по зубам. Ни у кого не должно возникнуть и капли сомнения в том, что «Динамо» ее не пройдет.
Что можно сказать о представителе чемпионата Румынии, который, как мне кажется, значительно слабее нашего чемпионата? Ведь и страна эта меньше, и численность ее населения весомо уступает Украине.
Об этом даже и говорить не приходится. Ведь все лучшие румынские игроки выступают в разных европейских клубах, а в чемпионате Румынии футболистов высокого класса нет», – подытожил Хлус.
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