Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ХЛУС: «Динамо повезло с жребием. Соперник гораздо слабее»
Лига конференций
17 июня 2026, 21:51 |
954
0

Виктор ХЛУС: «Динамо повезло с жребием. Соперник гораздо слабее»

Экс-форвард киевского клуба оценил будущее противостояние с румынской «Университатей» Клуж

17 июня 2026, 21:51 |
954
0
Виктор ХЛУС: «Динамо повезло с жребием. Соперник гораздо слабее»
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Хлус прокомментировал результаты жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы, где «бело-синие» сыграют против румынского клуба «Университатя» Клуж:

«По жребию могу сказать одно: когда я играл в составе динамовцев, к таким командам мы сильно даже не готовились. Ведь подобных соперников «Динамо» должно было проходить вообще без подготовки к матчу!

Думаю, что с жребием нам повезло. Соперник динамовцам по зубам. Ни у кого не должно возникнуть и капли сомнения в том, что «Динамо» ее не пройдет.

Что можно сказать о представителе чемпионата Румынии, который, как мне кажется, значительно слабее нашего чемпионата? Ведь и страна эта меньше, и численность ее населения весомо уступает Украине.

Об этом даже и говорить не приходится. Ведь все лучшие румынские игроки выступают в разных европейских клубах, а в чемпионате Румынии футболистов высокого класса нет», – подытожил Хлус.

По теме:
Бывший тренер Динамо внесен в базу предателей Миротворец
Динамо сообщило о возвращении футболиста, который нужен Костюку
В Динамо – новая вратарская линия. Какова судьба Нещерета и Суркиса?
Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Виктор Хлус жеребьевка Лиги конференций
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022
Футбол | 17 июня 2026, 16:12 13
5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022
5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022

Почему португалец завершит карьеру без титула чемпиона мира

ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
Футбол | 17 июня 2026, 09:31 47
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ

Элина стала амбассадором ФК Харьков

Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Футбол | 17.06.2026, 06:00
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Англия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 17.06.2026, 21:00
Англия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Англия – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Футбол | 17.06.2026, 07:02
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 4
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
16.06.2026, 04:44 29
Бокс
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем