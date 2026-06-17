ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 17 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​​Вечером 17 июня проходят матчи стартового тура чемпионата мира 2026.

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Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут матчи: 20:00. Португалия – ДР Конго, 23:00. Англия – Хорватия, 02:00. Гана – Панама, 05:00. Узбекистан – Колумбия.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1-й тур, 17 июня 2026

17.06.26. 20:00. Португалия – ДР Конго

17.06.26. 23:00. Англия – Хорватия

18.06.26. 02:00. Гана – Панама

18.06.26. 05:00. Узбекистан – Колумбия

Состав групп финального раунда ЧМ-2026

🔹 Группа A: Мексика (3 очка), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0)

🔹 Группа B: Швейцария (1), Канада (1), Катар (1), Босния и Герцеговина (1)

🔹 Группа C: Шотландия (3), Марокко (1), Бразилия (1), Гаити (0)

🔹 Группа D: США (3), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0)

🔹 Группа E: Германия (3), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (0), Кюрасао (0)

🔹 Группа F: Швеция (3), Япония (1), Нидерланды (1), Тунис (0)

🔹 Группа G: Новая Зеландия (1), Иран (1), Бельгия (1), Египет (1)

🔹 Группа H: Уругвай (1), Саудовская Аравия (1), Испания (1), Кабо-Верде (1)

🔹 Группа I: Норвегия (3), Франция (3), Сенегал (0), Ирак (0)

🔹 Группа J: Аргентина (3), Австрия (3), Иордания (0), Алжир (0)

🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия

🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

Инфографика

17.06.26. 20:00. Португалия – ДР Конго

17.06.26. 23:00. Англия – Хорватия

18.06.26. 02:00. Гана – Панама

18.06.26. 05:00. Узбекистан – Колумбия