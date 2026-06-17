Таблица ЧМ: Норвегия и Франция близки к плей-оф. Каковы шансы команд?
Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанда забили по два гола в стартовом туре
Сборная Норвегии одержала разгромную победу над Ираком в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026.
Поединок, который состоялся на стадионе Жиллетт Стэдиум в Фоксборо (штат Массачусетс), завершился со счетом 4:1 в пользу норвежцев.
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У победителей Эрлинг Холанд оформил дубль, также забил Лео Эстигор. У соперников Айман Хуссейн забил и в свои, в чужие ворота.
Норвегия и Франция набрали по 3 очка, а Сенегал и Ирак остаются без зачетных баллов после стартового тура.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы I
- Норвегия, Франция (по 3 очка), Сенегал, Ирак (по 1 очку)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Франция – 99,9%, Норвегия – 98%, Сенегал – 67%, Ирак – 5%
Дальнейшее расписание матчей группы I
- 22 июня. Франция – Ирак, Норвегия – Сенегал
- 26 июня. Норвегия – Франция, Сенегал – Ирак
Чемпионат мира 2026. Группа I. 1-й тур, 17 июня 2026
Фоксборо (штат Массачусетс, США), Жиллетт Стэдиум
01:00. Ирак – Норвегия – 1:4
Голы: Ахмед Хуссейн, 39 – Эрлинг Холанд, 29, 43, Лео Эстигор, 76, Ахмед Хуссейн, 90+6 (автогол)
Видеообзор матча
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