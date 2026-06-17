Таблица ЧМ. Франция взяла три очка и сделала шаг к выходу в плей-оф

Сборная Франции одержала победу над Сенегалом в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026.

Поединок, прошедший на Мидоулендс Стэдиум в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси), завершился со счетом 3:1.

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У французов Килиан Мбаппе оформил дубль, также забил Брэдли Баркола. У сенегальцев отличился Ибрагим Мбайе.

Французская сборная получила 3 очка, а Сенегал не имеет зачетных баллов. В другом матче этой группы сыграют Ирак и Норвегия.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы I

Франция (3 очка), Норвегия, Ирак, Сенегал (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Франция – 99,8%, Норвегия – 88,2%, Сенегал – 69,1%, Ирак – 9,9%

Дальнейшее расписание матчей группы I

17 июня. Ирак – Норвегия

22 июня. Франция – Ирак, Норвегия – Сенегал

26 июня. Норвегия – Франция, Сенегал – Ирак

Чемпионат мира 2026. Группа I. 1-й тур, 16 июня 2026

Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси), Мидоулендс Стэдиум

Франция – Сенегал – 3:1

Голы: Килиан Мбаппе, 66, 90+6, Брэдли Баркола, 82 – Ибрагим Мбайе, 90+5

Видео голов и обзор матча

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