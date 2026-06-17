Таблица ЧМ. Франция взяла три очка и сделала шаг к выходу в плей-оф
В воротах сборной Сенегала побывало три мяча во втором тайме
Сборная Франции одержала победу над Сенегалом в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026.
Поединок, прошедший на Мидоулендс Стэдиум в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси), завершился со счетом 3:1.
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У французов Килиан Мбаппе оформил дубль, также забил Брэдли Баркола. У сенегальцев отличился Ибрагим Мбайе.
Французская сборная получила 3 очка, а Сенегал не имеет зачетных баллов. В другом матче этой группы сыграют Ирак и Норвегия.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы I
- Франция (3 очка), Норвегия, Ирак, Сенегал (по 0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Франция – 99,8%, Норвегия – 88,2%, Сенегал – 69,1%, Ирак – 9,9%
Дальнейшее расписание матчей группы I
- 17 июня. Ирак – Норвегия
- 22 июня. Франция – Ирак, Норвегия – Сенегал
- 26 июня. Норвегия – Франция, Сенегал – Ирак
Чемпионат мира 2026. Группа I. 1-й тур, 16 июня 2026
Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси), Мидоулендс Стэдиум
Франция – Сенегал – 3:1
Голы: Килиан Мбаппе, 66, 90+6, Брэдли Баркола, 82 – Ибрагим Мбайе, 90+5
Видео голов и обзор матча
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