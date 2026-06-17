ФОТО. Дубль Мбаппе и гол Баркола принесли Франции победу над Сенегалом

Сборная Франции одержала победу над Сенегалом в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026.

Поединок, прошедший на Мидоулендс Стэдиум в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси), завершился со счетом 3:1.

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После безголевого первого тайма французы активизировались во второй половине игры.

Счет открыл Килиан Мбаппе на 66-й минуте после передачи Майкла Олисе. Удвоил преимущество Франции Брэдли Баркола на 82-й минуте, воспользовавшись ассистом Адриена Рабьо.

В компенсированное время Ибрагим Мбайе сократил отставание в счете с передачи Илимана Ндиайе, но сразу Килиан Мбаппе оформил дубль (3:1).

Французская сборная получила 3 очка, а Сенегал не имеет зачетных баллов. В другом матче этой группы сыграют Ирак и Норвегия.

Чемпионат мира 2026. Группа I. 1-й тур, 16 июня 2026

Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси), Мидоулендс Стэдиум

Франция – Сенегал – 3:1

Голы: Килиан Мбаппе, 66, 90+6, Брэдли Баркола, 82 – Ибрагим Мбайе, 90+5

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 66 мин

ГОЛ! 1:1. Брэдли Баркола, 82 мин

ГОЛ! 2:1. Ибрагим Мбайе, 90+5 мин

ГОЛ! 3:1. Килиан Мбаппе, 90+6 мин

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