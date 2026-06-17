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Чемпионат мира
17 июня 2026, 11:47 | Обновлено 17 июня 2026, 11:58
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ФОТО. Дубль Холанда принес победу Норвегии в матче ЧМ против Ирака

Норвежская команда на старте турнира разгромила соперников со счетом 4:1

17 июня 2026, 11:47 | Обновлено 17 июня 2026, 11:58
79
0
ФОТО. Дубль Холанда принес победу Норвегии в матче ЧМ против Ирака
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Сборная Норвегии одержала разгромную победу над Ираком в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026.

Поединок, который состоялся на стадионе Жиллетт Стэдиум в Фоксборо (штат Массачусетс), завершился со счетом 4:1 в пользу норвежцев.

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Эрлинг Холанд открыл счет на 29-й минуте после передачи Давида Вольфе. Ирак быстро ответил: на 39-й минуте Айман Хуссейн сравнял счет после ассиста Амира Аль-Аммари. Однако еще до перерыва Холанд снова вывел Норвегию вперед, оформив дубль на 43-й минуте.

Во втором тайме норвежцы полностью контролировали игру. На 76-й минуте Лео Эстигор увеличил преимущество после передачи Мартена Эдегора. Точку в матче поставил автогол Аймана Хуссейна на 90+6-й минуте.

Норвегия набрала 3 очка, тогда как Ирак остается без зачетных баллов после стартового тура.

Турнирное положение: Норвегия, Франция (по 3 очка), Сенегал, Ирак (по 1 очку)

Чемпионат мира 2026. Группа I. 1-й тур, 17 июня 2026

Фоксборо (штат Массачусетс, США), Жиллетт Стэдиум

01:00. Ирак – Норвегия – 1:4

Голы: Ахмед Хуссейн, 39 – Эрлинг Холанд, 29, 43, Лео Эстигор, 76, Ахмед Хуссейн, 90+6 (автогол)

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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