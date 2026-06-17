Элина СВИТОЛИНА: «У меня для вас очень особенная новость»

Легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему стала амбассадором футбольного клуба «Харьков», обратившись к болельщикам местного клуба.

«У меня для вас очень особенная новость: я стала послом футбольного клуба «Харьков». И для меня это действительно важно, потому что этот город — часть моей жизни.

Мне очень импонирует, что этот клуб сейчас о людях, обо всех, кто любит Харьков, где бы они ни были. И я – одна из вас», – сказала Элина, обращаясь к болельщикам.