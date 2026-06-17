Украина. Премьер лига17 июня 2026, 15:39 | Обновлено 17 июня 2026, 16:46
1415
2
Элина СВИТОЛИНА: «У меня для вас очень особенная новость»
Элина обратилась к фанатам ФК Харьков
17 июня 2026, 15:39 | Обновлено 17 июня 2026, 16:46
1415
Подпишитесь на новости Sport.ua
Легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему стала амбассадором футбольного клуба «Харьков», обратившись к болельщикам местного клуба.
«У меня для вас очень особенная новость: я стала послом футбольного клуба «Харьков». И для меня это действительно важно, потому что этот город — часть моей жизни.
Мне очень импонирует, что этот клуб сейчас о людях, обо всех, кто любит Харьков, где бы они ни были. И я – одна из вас», – сказала Элина, обращаясь к болельщикам.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июня 2026, 15:27 2
В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка
Футбол | 16 июня 2026, 18:10 196
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стартового этапа ЛЕ
Футбол | 17.06.2026, 15:23
Футбол | 16.06.2026, 17:19
Футбол | 16.06.2026, 20:05
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Де фільм-ужас з Стародубцевой????????
А Белодед тогда кто??
Популярные новости
17.06.2026, 06:00 27
15.06.2026, 18:32 6
16.06.2026, 11:14 3
16.06.2026, 04:44 30
Футбол
16.06.2026, 21:51 22
16.06.2026, 09:42 4
15.06.2026, 22:22