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  4. Элина СВИТОЛИНА: «У меня для вас очень особенная новость»
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 15:39 | Обновлено 17 июня 2026, 16:46
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Элина СВИТОЛИНА: «У меня для вас очень особенная новость»

Элина обратилась к фанатам ФК Харьков

17 июня 2026, 15:39 | Обновлено 17 июня 2026, 16:46
1415
2 Comments
Элина СВИТОЛИНА: «У меня для вас очень особенная новость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему стала амбассадором футбольного клуба «Харьков», обратившись к болельщикам местного клуба.

«У меня для вас очень особенная новость: я стала послом футбольного клуба «Харьков». И для меня это действительно важно, потому что этот город — часть моей жизни.

Мне очень импонирует, что этот клуб сейчас о людях, обо всех, кто любит Харьков, где бы они ни были. И я – одна из вас», – сказала Элина, обращаясь к болельщикам.

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Элина Свитолина Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Харьков
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Де фільм-ужас з Стародубцевой????????
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А Белодед тогда кто??
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-1
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