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Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 09:31 | Обновлено 17 июня 2026, 09:57
2295
0

ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ

Элина стала амбассадором ФК Харьков

17 июня 2026, 09:31 | Обновлено 17 июня 2026, 09:57
2295
0
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина официально присоединилась к ФК «Харьков», заняв должность посла харьковского клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Рады сообщить, что первая ракетка Украины, одна из лучших теннисисток мира — Элина Свитолина — присоединяется к «багряно-золотой» семье «Харькова».

С сегодняшнего дня Элина Свитолина — амбассадор футбольного клуба «Харьков». Элина не нуждается в особом представлении, ведь её успехи на корте известны во всём мире, а Харьков для неё — не просто город, а часть её души, ведь именно здесь был заложен фундамент её будущих побед», — лаконично говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФК «Харьков» получит солидное усиление перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги.

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Элина Свитолина Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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