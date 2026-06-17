ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ

Легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина официально присоединилась к ФК «Харьков», заняв должность посла харьковского клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Рады сообщить, что первая ракетка Украины, одна из лучших теннисисток мира — Элина Свитолина — присоединяется к «багряно-золотой» семье «Харькова».

С сегодняшнего дня Элина Свитолина — амбассадор футбольного клуба «Харьков». Элина не нуждается в особом представлении, ведь её успехи на корте известны во всём мире, а Харьков для неё — не просто город, а часть её души, ведь именно здесь был заложен фундамент её будущих побед», — лаконично говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФК «Харьков» получит солидное усиление перед стартом нового сезона Украинской Премьер-лиги.