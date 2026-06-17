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Чемпионат мира
17 июня 2026, 08:43 | Обновлено 17 июня 2026, 08:50
107
0

ВИДЕО. Как гол Арнаутовича Иордании отменили из-за игры рукой

На своего партнера рукой мяч скинул Штефан Пош

17 июня 2026, 08:43 | Обновлено 17 июня 2026, 08:50
107
0
ВИДЕО. Как гол Арнаутовича Иордании отменили из-за игры рукой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович
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Гол нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича в ворота сборной Иордании был отменен.

Команды встретились в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Проходит поединок в городе Санта-Клара на «Levi's Stadium».

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На 67-й минуте матча Марко Арнаутович поразил ворота соперника, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол из-за игры рукой у Штефана Поша.

ВИДЕО. Как гол Арнаутовича Иордании отменили из-за игры рукой

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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