Гол нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича в ворота сборной Иордании был отменен.

Команды встретились в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Проходит поединок в городе Санта-Клара на «Levi's Stadium».

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На 67-й минуте матча Марко Арнаутович поразил ворота соперника, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол из-за игры рукой у Штефана Поша.

ВИДЕО. Как гол Арнаутовича Иордании отменили из-за игры рукой