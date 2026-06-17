Чемпионат мира17 июня 2026, 08:43 | Обновлено 17 июня 2026, 08:50
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ВИДЕО. Как гол Арнаутовича Иордании отменили из-за игры рукой
На своего партнера рукой мяч скинул Штефан Пош
17 июня 2026, 08:43 | Обновлено 17 июня 2026, 08:50
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Гол нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича в ворота сборной Иордании был отменен.
Команды встретились в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира. Проходит поединок в городе Санта-Клара на «Levi's Stadium».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 67-й минуте матча Марко Арнаутович поразил ворота соперника, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол из-за игры рукой у Штефана Поша.
ВИДЕО. Как гол Арнаутовича Иордании отменили из-за игры рукой
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