Переговоры Вулверхэмптона и Шахтера по Педро Лиме приостановлены

Переговоры между «Вулверхэмптоном» и «Шахтером» по бразильском защитнику Педро Лиме, о которых мы сообщали ранее, приостановлены.

По информации источника, после вылета «волков» из элитного дивизиона чемпионата Англии, в клубе планируют перестройку вместе с новым тренером Сезаром Пейшоту, в процессе которой будет определена и судьба 20-летнего фулбека.

Первую часть прошедшего сезона Педро Лима на правах аренды провел за вторую команду «Порту», а начиная с зимы выступает за основную команду «Вулверхэмптона» – 21 матч и 1 голевая передача.

Ранее стало известно, сколько «Шахтер» заплатит за Райана Роберто.