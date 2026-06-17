Переговоры Вулверхэмптона и Шахтера по Педро Лиме приостановлены
В «Вулверхэмптоне» планируют провести оценку состава
Переговоры между «Вулверхэмптоном» и «Шахтером» по бразильском защитнику Педро Лиме, о которых мы сообщали ранее, приостановлены.
По информации источника, после вылета «волков» из элитного дивизиона чемпионата Англии, в клубе планируют перестройку вместе с новым тренером Сезаром Пейшоту, в процессе которой будет определена и судьба 20-летнего фулбека.
Первую часть прошедшего сезона Педро Лима на правах аренды провел за вторую команду «Порту», а начиная с зимы выступает за основную команду «Вулверхэмптона» – 21 матч и 1 голевая передача.
Ранее стало известно, сколько «Шахтер» заплатит за Райана Роберто.
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