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Чемпионат мира
17 июня 2026, 07:07 | Обновлено 17 июня 2026, 07:16
309
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Месси установил абсолютный рекорд, забив 11-й сборной на чемпионатах мира

Лионель обошел по этому показателю Клинсмана, Роналдо и Клозе

17 июня 2026, 07:07 | Обновлено 17 июня 2026, 07:16
309
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Месси установил абсолютный рекорд, забив 11-й сборной на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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38-летний легендарный аргентинский форвард Лионель Месси забил 11 разным сборным на чемпионатах мира, установив абсолютный рекорд турнира.

11-й жертвой Лионеля стала национальная команда Алжира, которой Лео оформил хет-трик в матче 1-го тура группы J ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо Алжира, Месси на мундиалях также забивал Нигерии (3 гола), Франции (2 гола), Сербии, Мексике, Боснии и Герцеговине, Ирану, Хорватии, Австралии, Нидерландам и Саудовской Аравии.

Лео обошел по этому показателю Юргена Клинсмана (Германия), Роналдо (Бразилия) и Мирослава Клозе (Германия), которые забивали 10 разным сборным.

Всего у Месси теперь 16 голов на ЧМ – столько же и у Мирослава Клозе, с которым аргентинец делит первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ в истории.

Видеообзор матча Аргентина – Алжир (3:0)

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Юрген Клинсман Лионель Месси Роналдо Мирослав Клозе рекорд ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Алжира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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