Месси установил абсолютный рекорд, забив 11-й сборной на чемпионатах мира
Лионель обошел по этому показателю Клинсмана, Роналдо и Клозе
38-летний легендарный аргентинский форвард Лионель Месси забил 11 разным сборным на чемпионатах мира, установив абсолютный рекорд турнира.
11-й жертвой Лионеля стала национальная команда Алжира, которой Лео оформил хет-трик в матче 1-го тура группы J ЧМ-2026.
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Помимо Алжира, Месси на мундиалях также забивал Нигерии (3 гола), Франции (2 гола), Сербии, Мексике, Боснии и Герцеговине, Ирану, Хорватии, Австралии, Нидерландам и Саудовской Аравии.
Лео обошел по этому показателю Юргена Клинсмана (Германия), Роналдо (Бразилия) и Мирослава Клозе (Германия), которые забивали 10 разным сборным.
Всего у Месси теперь 16 голов на ЧМ – столько же и у Мирослава Клозе, с которым аргентинец делит первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ в истории.
Видеообзор матча Аргентина – Алжир (3:0)
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