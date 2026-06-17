Месси установил абсолютный рекорд, забив 11-й сборной на чемпионатах мира

38-летний легендарный аргентинский форвард Лионель Месси забил 11 разным сборным на чемпионатах мира, установив абсолютный рекорд турнира.

11-й жертвой Лионеля стала национальная команда Алжира, которой Лео оформил хет-трик в матче 1-го тура группы J ЧМ-2026.

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Помимо Алжира, Месси на мундиалях также забивал Нигерии (3 гола), Франции (2 гола), Сербии, Мексике, Боснии и Герцеговине, Ирану, Хорватии, Австралии, Нидерландам и Саудовской Аравии.

Лео обошел по этому показателю Юргена Клинсмана (Германия), Роналдо (Бразилия) и Мирослава Клозе (Германия), которые забивали 10 разным сборным.

Всего у Месси теперь 16 голов на ЧМ – столько же и у Мирослава Клозе, с которым аргентинец делит первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ в истории.

Видеообзор матча Аргентина – Алжир (3:0)