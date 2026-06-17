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  4. Хет-трик легенды. Месси превзошел возрастное достижение Роналду на ЧМ
Чемпионат мира
17 июня 2026, 07:16 |
689
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Хет-трик легенды. Месси превзошел возрастное достижение Роналду на ЧМ

Лионель стал самым возрастным автором хет-трика в истории мировых первенств

17 июня 2026, 07:16 |
689
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Хет-трик легенды. Месси превзошел возрастное достижение Роналду на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Аргентинский нападающий Лионель Месси в возрасте 38 лет и 357 дней стал самым возрастным автором хет-трика на чемпионатах мира.

17 июня Месси забил три гола в матче 1-го тура группы J ЧМ-2026 против Алжира и принес сборной Аргентины победу со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересным фактом является то, что предыдущее подобное достижение на чемпионатах мира принадлежало Криштиану Роналду, который оформил свой хет-трик в возрасте 33 лет и 122 дней в 2018 году в матче против Испании.

Месси также стал третьим самым возрастным автором гола на ЧМ после Роже Миллы и Пепе.

Видеообзор матча Аргентина – Алжир (3:0)

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Лионель Месси Криштиану Роналду рекорд ЧМ-2026 по футболу хет-трик сборная Аргентины по футболу сборная Алжира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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