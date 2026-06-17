Хет-трик легенды. Месси превзошел возрастное достижение Роналду на ЧМ

Аргентинский нападающий Лионель Месси в возрасте 38 лет и 357 дней стал самым возрастным автором хет-трика на чемпионатах мира.

17 июня Месси забил три гола в матче 1-го тура группы J ЧМ-2026 против Алжира и принес сборной Аргентины победу со счетом 3:0.

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Интересным фактом является то, что предыдущее подобное достижение на чемпионатах мира принадлежало Криштиану Роналду, который оформил свой хет-трик в возрасте 33 лет и 122 дней в 2018 году в матче против Испании.

Месси также стал третьим самым возрастным автором гола на ЧМ после Роже Миллы и Пепе.

Видеообзор матча Аргентина – Алжир (3:0)