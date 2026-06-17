Хет-трик легенды. Месси превзошел возрастное достижение Роналду на ЧМ
Лионель стал самым возрастным автором хет-трика в истории мировых первенств
Аргентинский нападающий Лионель Месси в возрасте 38 лет и 357 дней стал самым возрастным автором хет-трика на чемпионатах мира.
17 июня Месси забил три гола в матче 1-го тура группы J ЧМ-2026 против Алжира и принес сборной Аргентины победу со счетом 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интересным фактом является то, что предыдущее подобное достижение на чемпионатах мира принадлежало Криштиану Роналду, который оформил свой хет-трик в возрасте 33 лет и 122 дней в 2018 году в матче против Испании.
Месси также стал третьим самым возрастным автором гола на ЧМ после Роже Миллы и Пепе.
Видеообзор матча Аргентина – Алжир (3:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист вернется в Грецию
В первом тайме команды играли очень осторожно, а во втором стало веселее