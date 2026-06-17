Месси стал третьим самым возрастным автором гола на ЧМ, обойдя Роналду

Именитый аргентинский нападающий Лионель Месси стал третьим самым возрастным автором гола на чемпионатах мира.

В матче 1-го тура группы J ЧМ-2026 против Алжира аргентинец отличился забитым мячом в возрасте 38 лет и 357 дней.

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В истории чемпионатов мира только двое игроков забивали в более страшем возрасте: камерунец Роже Милла (42 года и 39 дней) и португалец Пепе (39 лет и 283 дня).

Самые возрастные авторы забитых мячей на чемпионатах мира

Роже Милла (Камерун) – 42 года и 39 дней Пепе (Португалия) – 39 лет и 283 дня Лионель Месси (Аргентина) – 38 лет и 357 дней Криштиану Роналду (Португалия) – 37 лет и 292 дня

Всего у Месси теперь 14 голов на чемпионатах мира и 912 за карьеру. Лео проводит шестой мундиаль, став первым игроком в истории, кому покорилась эта планка.

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