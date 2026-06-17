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Чемпионат мира
17 июня 2026, 04:57 | Обновлено 17 июня 2026, 04:59
370
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Месси стал третьим самым возрастным автором гола на ЧМ, обойдя Роналду

В более старшем возрасте на мировых первенствах забивали только Роже Милла и Пепе

17 июня 2026, 04:57 | Обновлено 17 июня 2026, 04:59
370
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Месси стал третьим самым возрастным автором гола на ЧМ, обойдя Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Именитый аргентинский нападающий Лионель Месси стал третьим самым возрастным автором гола на чемпионатах мира.

В матче 1-го тура группы J ЧМ-2026 против Алжира аргентинец отличился забитым мячом в возрасте 38 лет и 357 дней.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В истории чемпионатов мира только двое игроков забивали в более страшем возрасте: камерунец Роже Милла (42 года и 39 дней) и португалец Пепе (39 лет и 283 дня).

Самые возрастные авторы забитых мячей на чемпионатах мира

  1. Роже Милла (Камерун) – 42 года и 39 дней
  2. Пепе (Португалия) – 39 лет и 283 дня
  3. Лионель Месси (Аргентина) – 38 лет и 357 дней
  4. Криштиану Роналду (Португалия) – 37 лет и 292 дня

Всего у Месси теперь 14 голов на чемпионатах мира и 912 за карьеру. Лео проводит шестой мундиаль, став первым игроком в истории, кому покорилась эта планка.

Инфографика

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Лионель Месси Криштиану Роналду Роже Милла Пепе рекорд сборная Аргентины по футболу сборная Алжира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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