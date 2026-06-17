Месси стартует на ЧМ-2026. Обнародованы составы на матч Аргентина – Алжир
Лионель выйдет в старте на поединок 1-го тура группы J, который начнется 17 июня в 04:00
В ночь на 17 июня действующие победители мундиаля – сборная Аргентина – стартуют на чемпионате мира 2026 матчем 1-го тура группы J против команды Алжира.
Перед стартом поединка главные тренера – Лионель Скалони (Аргентина) и Владимир Петкович (Алжир) – назвали стартовые составы своих подопечных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси выйдет на поле с первых минут. В атаке ему будут помогать Тьяго Альмада и Лаутаро Мартинес. Главна звездна алжирской сборной – Рияд Марез – остался в резерве, а ворота команді будет защищать сын Зинедина Зидана – Люка Зидан.
В одном квартете Аргентина и Алжир выступают вместе с Австрией и Иорданией.
Поединок Аргентины и Алжира начнется в 04:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.
Стартовые составы на матч Аргентина – Алжир:
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Медина, Лисандро Мартинес, Ромеро, Монтьель, Альмада, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Месси, Лаутаро Мартинес
Алжир: Зидан, Бенсебаини, Манди, Аит-Нури, Белгали, Шаиби, Будауи, Бенталеб, Маза, Мусса, Гуири
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стартового этапа ЛЕ
Украинский вингер может перебраться из «Жироны» в «Барселону»