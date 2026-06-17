Месси стартует на ЧМ-2026. Обнародованы составы на матч Аргентина – Алжир

В ночь на 17 июня действующие победители мундиаля – сборная Аргентина – стартуют на чемпионате мира 2026 матчем 1-го тура группы J против команды Алжира.

Перед стартом поединка главные тренера – Лионель Скалони (Аргентина) и Владимир Петкович (Алжир) – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси выйдет на поле с первых минут. В атаке ему будут помогать Тьяго Альмада и Лаутаро Мартинес. Главна звездна алжирской сборной – Рияд Марез – остался в резерве, а ворота команді будет защищать сын Зинедина Зидана – Люка Зидан.

В одном квартете Аргентина и Алжир выступают вместе с Австрией и Иорданией.

Поединок Аргентины и Алжира начнется в 04:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.

Стартовые составы на матч Аргентина – Алжир:

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Медина, Лисандро Мартинес, Ромеро, Монтьель, Альмада, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Месси, Лаутаро Мартинес

Алжир: Зидан, Бенсебаини, Манди, Аит-Нури, Белгали, Шаиби, Будауи, Бенталеб, Маза, Мусса, Гуири