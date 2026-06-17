ФОТО. Назван лучший игрок матча Франция – Сенегал. И это не Мбаппе

Сборная Франции одержала победу над Сенегалом в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026.

Поединок, прошедший на Мидоулендс Стэдиум в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси), завершился со счетом 3:1.

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У французов Килиан Мбаппе оформил дубль, также забил Брэдли Баркола. У сенегальцев отличился Ибрагим Мбайе.

Лучшим игроком матча стал Майкл Олисе, который дирижировал командой и сделал голевую передачу, когда был забит первый гол.

Французская сборная получила 3 очка, а Сенегал не имеет зачетных баллов. В другом матче этой группы сыграют Ирак и Норвегия.

Чемпионат мира 2026. Группа I. 1-й тур, 16 июня 2026

Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси), Мидоулендс Стэдиум

Франция – Сенегал – 3:1

Голы: Килиан Мбаппе, 66, 90+6, Брэдли Баркола, 82 – Ибрагим Мбайе, 90+5

ФОТО. Лучшим игроком матча стал Майкл Олисе