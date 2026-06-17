Рекорд Фонтена превзойден. Мбаппе снова забил на чемпионате мира

27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 13-й и 14-й гол за сборную Франции на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Сенегала.

Эти забитые мячи позволили Мбаппе превзойти достижение Жюста Фонтена, который с 13 голами возглавлял рейтинг бомбардиров французской сборной на мировых первенствах.

Лучшие бомбардиры сборной Франции на чемпионатах мира