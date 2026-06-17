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  4. Рекорд Фонтена превзойден. Мбаппе снова забил на чемпионате мира
Чемпионат мира
17 июня 2026, 00:15 | Обновлено 17 июня 2026, 00:33
606
0

Рекорд Фонтена превзойден. Мбаппе снова забил на чемпионате мира

Нападающий Реала обошел по количеству голов Жюста Фонтена

17 июня 2026, 00:15 | Обновлено 17 июня 2026, 00:33
606
0
Рекорд Фонтена превзойден. Мбаппе снова забил на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 13-й и 14-й гол за сборную Франции на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Сенегала.

Эти забитые мячи позволили Мбаппе превзойти достижение Жюста Фонтена, который с 13 голами возглавлял рейтинг бомбардиров французской сборной на мировых первенствах.

Лучшие бомбардиры сборной Франции на чемпионатах мира

  • 14 – Килиан Мбаппе
  • 13 – Жюст Фонтен
  • 6 – Тьерри Анри
  • 5 – Зинедин Зидан
  • 5 – Мишель Платини
  • 5 – Оливье Жиру
  • 4 – Раймон Копа
  • 4 – Доминик Рошто
  • 4 – Антуан Гризманн
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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