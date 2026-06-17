Чемпионат мира17 июня 2026, 00:15 | Обновлено 17 июня 2026, 00:33
606
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Рекорд Фонтена превзойден. Мбаппе снова забил на чемпионате мира
Нападающий Реала обошел по количеству голов Жюста Фонтена
17 июня 2026, 00:15 | Обновлено 17 июня 2026, 00:33
606
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27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 13-й и 14-й гол за сборную Франции на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Сенегала.
Эти забитые мячи позволили Мбаппе превзойти достижение Жюста Фонтена, который с 13 голами возглавлял рейтинг бомбардиров французской сборной на мировых первенствах.
Лучшие бомбардиры сборной Франции на чемпионатах мира
- 14 – Килиан Мбаппе
- 13 – Жюст Фонтен
- 6 – Тьерри Анри
- 5 – Зинедин Зидан
- 5 – Мишель Платини
- 5 – Оливье Жиру
- 4 – Раймон Копа
- 4 – Доминик Рошто
- 4 – Антуан Гризманн
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