С. Уильямс с напарницей проиграли в 1/8 финала на турнире WTA 500 в Берлине
Серена и Каролина Мухова уступили тандему Олмос / Рутлифф в двух сетах
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс завершила выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
В первом раунде Уильямс вместе с Каролиной Муховой (Чехия) проиграли тандему Джулиана Олмос (Мексика) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) в двух сетах за 1 час и 31 минуту – 4:6, 4:6.
Это было первое очное противостояние дуэтов.
Олмос и Рутлифф в четвертьфинале поборются с третьиями сеяными Сарой Эррани и Николь Мелихар.
WTA 500 Берлин. Пары, 1/8 финала
Каролина Мухова (Чехия) / Серена Уильямс (США) [WC] – Джулиана Олмос (Мексика) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) – 4:6, 4:6
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
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