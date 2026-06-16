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Испания
16 июня 2026, 20:05 | Обновлено 16 июня 2026, 20:07
3561
4

Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории

Украинский вингер может перебраться из «Жироны» в «Барселону»

16 июня 2026, 20:05 | Обновлено 16 июня 2026, 20:07
3561
4 Comments
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков привлекает внимание «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский гранд внимательно следит за ситуацией вокруг 28-летнего футболиста, которого рассматривает в качестве варианта для ротации Ламина Ямаля.

В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в Испании собираются активировать клаусулу Цыганкова.

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трансферы трансферы Ла Лиги Виктор Цыганков Барселона Жирона Ламин Ямаль
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
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Даня,ты шо набухался?
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+3
Наступний анос буде - Барселона намагалася купити, але Трабзон перехопив)
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+1
Куди тільки Циганкова не відправляли. Наступний - трабзонспор.
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+1
Фейк, бо мавпа і Рижик спеціаліуються на протилежних позиціях:  примат - правща, наш - шульга.
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0
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