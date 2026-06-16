Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков привлекает внимание «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский гранд внимательно следит за ситуацией вокруг 28-летнего футболиста, которого рассматривает в качестве варианта для ротации Ламина Ямаля.

В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в Испании собираются активировать клаусулу Цыганкова.