В Испании собираются активировать клаусулу Цыганкова. Известна сумма

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков привлекает внимание «Эспаньола». Об этом сообщает futbolfinanzas.

По информации источника, после вылета из ла лиги в контракте 28-летнего футболиста появилась клаусула в размере 10 миллионов евро, которую «попугаи» планируют активировать.

В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» ведет переговоры по Цыганкову.