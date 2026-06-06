Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании собираются активировать клаусулу Цыганкова. Известна сумма
Испания
06 июня 2026, 15:37 |
1053
0

В Испании собираются активировать клаусулу Цыганкова. Известна сумма

«Эспаньол» нацелился на вингера «Жироны»

06 июня 2026, 15:37 |
1053
0
В Испании собираются активировать клаусулу Цыганкова. Известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков привлекает внимание «Эспаньола». Об этом сообщает futbolfinanzas.

По информации источника, после вылета из ла лиги в контракте 28-летнего футболиста появилась клаусула в размере 10 миллионов евро, которую «попугаи» планируют активировать.

В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» ведет переговоры по Цыганкову.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Впечатлил за 4 месяца. Наполи оформил трансфер вингера
Невероятная сумма. Майкл Олисе согласился на переход в Реал
В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула
Эспаньол Жирона трансферы трансферы Ла Лиги Виктор Цыганков
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Футбол | 06 июня 2026, 09:36 10
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную

Трабзонспор ведет работу над трансфером Цыганкова

Грузия – Бахрейн – 2:0. Соперник Украины в ЛН: как забил Хвича. Видео голов
Футбол | 06 июня 2026, 14:03 0
Грузия – Бахрейн – 2:0. Соперник Украины в ЛН: как забил Хвича. Видео голов
Грузия – Бахрейн – 2:0. Соперник Украины в ЛН: как забил Хвича. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Тбилиси

Футболист национальной сборной отказался играть за Динамо
Футбол | 06.06.2026, 10:38
Футболист национальной сборной отказался играть за Динамо
Футболист национальной сборной отказался играть за Динамо
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Бокс | 06.06.2026, 04:26
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Футбол | 06.06.2026, 07:01
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
06.06.2026, 05:13 2
Бокс
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
05.06.2026, 07:38 12
Теннис
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
05.06.2026, 06:12 3
Теннис
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 39
Футбол
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
05.06.2026, 06:44 33
Футбол
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
05.06.2026, 09:16 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем