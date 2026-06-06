Испания06 июня 2026, 15:37 |
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В Испании собираются активировать клаусулу Цыганкова. Известна сумма
«Эспаньол» нацелился на вингера «Жироны»
06 июня 2026, 15:37 |
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Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков привлекает внимание «Эспаньола». Об этом сообщает futbolfinanzas.
По информации источника, после вылета из ла лиги в контракте 28-летнего футболиста появилась клаусула в размере 10 миллионов евро, которую «попугаи» планируют активировать.
В текущем сезоне на счету Виктора Цыганкова 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» ведет переговоры по Цыганкову.
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