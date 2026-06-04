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Турция
04 июня 2026, 10:04 | Обновлено 04 июня 2026, 10:23
461
0

Трабзонспор решил подписать двух украинцев. Уже идут переговоры

У Турцию могут перебраться Виктор Цыганков и Назар Волошин

04 июня 2026, 10:04 | Обновлено 04 июня 2026, 10:23
461
0
Трабзонспор решил подписать двух украинцев. Уже идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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«Трабзонспор» нацелился на полузащитника «Жироны» Виктора Цыганкова и вингера «Динамо» Назара Волошина.

По информации СМИ, турецкий клуб уже начал переговоры по трансферам футболистов. При этом продолжается расследование по национальности Цыганкова – хавбек родился в Израиле, который для Турции является вражеским государством.

Цвета «Трабзонспора» уже защищает украинский игрок: защитник Арсений Батагов. По информации Фабрицио Романо, к команде также присоединится Руслан Малиновский.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» получила предложение по Цыганкову.

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Виктор Цыганков Назар Волошин (Динамо) Трабзонспор Динамо Киев Гранада - Жирона чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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