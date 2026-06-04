Трабзонспор решил подписать двух украинцев. Уже идут переговоры

«Трабзонспор» нацелился на полузащитника «Жироны» Виктора Цыганкова и вингера «Динамо» Назара Волошина.

По информации СМИ, турецкий клуб уже начал переговоры по трансферам футболистов. При этом продолжается расследование по национальности Цыганкова – хавбек родился в Израиле, который для Турции является вражеским государством.

Цвета «Трабзонспора» уже защищает украинский игрок: защитник Арсений Батагов. По информации Фабрицио Романо, к команде также присоединится Руслан Малиновский.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» получила предложение по Цыганкову.