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  4. Жирона получила предложение по украинцу. Сколько заработает Динамо?
Испания
04 июня 2026, 07:02 |
784
0

Жирона получила предложение по украинцу. Сколько заработает Динамо?

Футболиста хочет подписать «Трабзонспор»

04 июня 2026, 07:02 |
784
0
Жирона получила предложение по украинцу. Сколько заработает Динамо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий «Трабзонспор» активизировал работу над трансфером вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова.

По информации источника, клуб уже направил официальное предложение каталонцам. Оно предусматривает выплату 5 миллионов евро плюс бонусы.

Сообщается, что «Трабзонспор» настроен как можно быстрее завершить сделку и подписать украинского футболиста уже в ближайшее время.

Киевское «Динамо» оставляет за собой право на половину суммы следующей перепродажи и будет претендовать на 2,5 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 Цыганков провел 34 матча за «Жирону» во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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Дмитрий Олийченко Источник: Haber61.net
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