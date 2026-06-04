Жирона получила предложение по украинцу. Сколько заработает Динамо?
Футболиста хочет подписать «Трабзонспор»
Турецкий «Трабзонспор» активизировал работу над трансфером вингера «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова.
По информации источника, клуб уже направил официальное предложение каталонцам. Оно предусматривает выплату 5 миллионов евро плюс бонусы.
Сообщается, что «Трабзонспор» настроен как можно быстрее завершить сделку и подписать украинского футболиста уже в ближайшее время.
Киевское «Динамо» оставляет за собой право на половину суммы следующей перепродажи и будет претендовать на 2,5 миллиона евро.
В сезоне-2025/26 Цыганков провел 34 матча за «Жирону» во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.
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