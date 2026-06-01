Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное

Амстердамский «Аякс» столкнулся с серьезными трудностями в попытках подписать вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

По информации испанских СМИ, нидерландский гранд остается одним из претендентов на украинского футболиста, однако конкуренцию ему составляют несколько клубов английской Премьер-лиги, которые уже длительное время следят за игроком.

Сообщается, что «Жирона» рассматривает возможность продажи Цыганкова после неудачного сезона. Каталонский клуб заинтересован в дополнительных поступлениях, хотя ситуацию осложняет тот факт, что он владеет лишь 50% экономических прав на украинца.

Для «Аякса» трансфер может стать непростым и с финансовой точки зрения. После того как команда не прошла в основные еврокубки, у амстердамцев ограниченный бюджет, тогда как клубы АПЛ способны предложить гораздо более выгодные условия.

В сезоне-2025/26 Цыганков провел 34 матча за «Жирону» во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Дополнительным аргументом в пользу перехода в «Аякс» может стать приход на тренерский мостик Мичела, под руководством которого украинец демонстрировал свой лучший футбол в Испании.