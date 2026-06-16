Лига чемпионов16 июня 2026, 19:20 | Обновлено 16 июня 2026, 19:21
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Университатя Крайова с украинцами в ЛЧ встретится с белорусской командой
Жребия свел румынскую команду с «витебском»
16 июня 2026, 19:20 | Обновлено 16 июня 2026, 19:21
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«Университатя» Крайова встретится с белорусским «витебском» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.
В составе румынского клуба выступают два украинца: защитник Александр Романчук и вратарь Павел Исенко.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В прошедшем сезоне «Университатя» Крайова оформила золотой дубль, завоевав и чемпионат, и Кубок Румынии.
Первые матчи между командами состоятся 7-8 июня, а ответные игры – 14-15.
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