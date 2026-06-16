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Лига чемпионов
16 июня 2026, 19:20 | Обновлено 16 июня 2026, 19:21
114
0

Университатя Крайова с украинцами в ЛЧ встретится с белорусской командой

Жребия свел румынскую команду с «витебском»

16 июня 2026, 19:20 | Обновлено 16 июня 2026, 19:21
114
0
Университатя Крайова с украинцами в ЛЧ встретится с белорусской командой
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук
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«Университатя» Крайова встретится с белорусским «витебском» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

В составе румынского клуба выступают два украинца: защитник Александр Романчук и вратарь Павел Исенко.

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В прошедшем сезоне «Университатя» Крайова оформила золотой дубль, завоевав и чемпионат, и Кубок Румынии.

Первые матчи между командами состоятся 7-8 июня, а ответные игры – 14-15.

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