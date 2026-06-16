Университатя Крайова с украинцами в ЛЧ встретится с белорусской командой

Подпишитесь на новости Sport.ua

«Университатя» Крайова встретится с белорусским «витебском» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

В составе румынского клуба выступают два украинца: защитник Александр Романчук и вратарь Павел Исенко.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В прошедшем сезоне «Университатя» Крайова оформила золотой дубль, завоевав и чемпионат, и Кубок Румынии.

Первые матчи между командами состоятся 7-8 июня, а ответные игры – 14-15.