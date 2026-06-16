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  4. Моуриньо хочет с ним расстаться. Лидер Реала получил ужасную характеристику
Испания
16 июня 2026, 19:11 |
668
0

Моуриньо хочет с ним расстаться. Лидер Реала получил ужасную характеристику

Португалец не хочет видеть Феде Вальверде в своей команде

16 июня 2026, 19:11 |
668
0
Моуриньо хочет с ним расстаться. Лидер Реала получил ужасную характеристику
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде
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Капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде может покинуть клуб в ближайшее время.

Источник сообщает, что новый главный тренер «бланкос» Жозе Моуриньо после прихода в клуб получает ужасающие отчеты об этом игроке. Его открытый конфликт с Хаби Алонсо и плохое поведение в течение сезона привели к тому, что значительная часть команды просто не хочет, чтобы он даже участвовал в тренировках. Последней каплей стала драка Вальверде с одноклубником Орельеном Тчуамени, которая наделала шума в СМИ. При этом сообщается, что именно уругваец является главным виновником этой стычки.

Отмечается, что Моуриньо уже сообщил руководству клуба о том, что не рассчитывает в новом сезоне на Федерико и просит сделать все, чтобы избавиться от него.

Вальверде является воспитанником «Реала» и играет за первую команду с 2018 года. В прошлом сезоне он забил девять голов и отдал 13 результативных передач в 49 матчах за «бланкос».

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Федерико Вальверде Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Орельен Тчуамени
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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