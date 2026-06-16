Необычная причина. Звезда Реала пропустит чемпионат мира

Защитник «Реала» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд все же пропустит чемпионат мира. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 27-летний футболист, который изначально не попал в заявку «трех львов», мог поехать на мундиаль, но Футбольная ассоциация Англии не знает, где он находится, потому дозаявили Трево Чалобу – фулбек испанского гранда мог не успеть попасть в США.

В прошедшем сезоне на счету Трента Александера-Арнольда 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо запросил у руководства «Реала» трансфер топ-игрока из АПЛ.