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Чемпионат мира
16 июня 2026, 19:01 | Обновлено 16 июня 2026, 19:08
438
0

Необычная причина. Звезда Реала пропустит чемпионат мира

Футбольная ассоциация Англии не смогла найти Трента Александера-Арнольда

16 июня 2026, 19:01 | Обновлено 16 июня 2026, 19:08
438
0
Необычная причина. Звезда Реала пропустит чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд
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Защитник «Реала» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд все же пропустит чемпионат мира. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 27-летний футболист, который изначально не попал в заявку «трех львов», мог поехать на мундиаль, но Футбольная ассоциация Англии не знает, где он находится, потому дозаявили Трево Чалобу – фулбек испанского гранда мог не успеть попасть в США.

В прошедшем сезоне на счету Трента Александера-Арнольда 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо запросил у руководства «Реала» трансфер топ-игрока из АПЛ.

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Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
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