Сборная Англии потеряла игрока, но успела произвести замену

Сборная Англии понесла серьезную потерю накануне первого матча чемпионата мира против Хорватии: защитник «Ньюкасла» Тино Ливраменто выбыл из соревнований. Его заменил Трево Чалоба из «Челси».

Ливраменто получил травму икроножной мышцы на тренировке в воскресенье. Он, вероятно, выбудет на шесть недель. Правила ФИФА позволяют командам-участницам заменять полевого игрока за 24 часа до начала первого матча.

«Сейчас ведутся приготовления к поездке защитника «Челси» в тренировочный лагерь команды в Канзас-Сити, в то время как остальная часть команды отправится в Даллас, штат Техас, на первый матч группового этапа против Хорватии в среду», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

В прошлом сезоне Чалоба провел 34 матча в Премьер-лиге и забил три гола.

17 июня Англия сыграет против Хорватии, начало поединка в в 23:00.