Сборная Англии потеряла игрока, но успела произвести замену
Тино Ливраменто заменил Трево Чалоба
Сборная Англии понесла серьезную потерю накануне первого матча чемпионата мира против Хорватии: защитник «Ньюкасла» Тино Ливраменто выбыл из соревнований. Его заменил Трево Чалоба из «Челси».
Ливраменто получил травму икроножной мышцы на тренировке в воскресенье. Он, вероятно, выбудет на шесть недель. Правила ФИФА позволяют командам-участницам заменять полевого игрока за 24 часа до начала первого матча.
«Сейчас ведутся приготовления к поездке защитника «Челси» в тренировочный лагерь команды в Канзас-Сити, в то время как остальная часть команды отправится в Даллас, штат Техас, на первый матч группового этапа против Хорватии в среду», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.
В прошлом сезоне Чалоба провел 34 матча в Премьер-лиге и забил три гола.
17 июня Англия сыграет против Хорватии, начало поединка в в 23:00.
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