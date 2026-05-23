Без Палмера. Самые дорогие игроки, не попавшие в заявку Англии на ЧМ
Топ-10 английских футболистов с самой большой рыночной стоимостью, которые не поедут на мундиаль
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил в заявку на чемпионат мира многих звездных футболистов.
В мунлиале не примут участие такие игроки, как Коул Палмер, Фил Фоден, Трент Александер-Арнольд и многие другие звездные футболисты.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-10 англичан с самой дорогой рыночной стоимостью, которые не были включены в заявку сборной Англии.
Самые дорогие игроки сборной Англии, по версии Transfermarkt, не будут сыграть на чемпионате мира
- 110 млн евро – Коул Палмер (Челси)
- 80 млн евро – Фил Фоден (Манчестер Сити)
- 65 млн евро – Трент Александер-Арнольд (Реал)
- 60 млн евро – Адам Уортон (Кристал Пэлас)
- 60 млн евро – Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест)
- 55 млн евро – Мейсон Гринвуд (Марсель)
- 50 млн евро – Леви Колуилл (Челси)
- 45 млн евро – Алекс Скотт (Борнмут)
- 45 млн евро – Джарред Брентуэйт (Эвертон)
- 40 млн евро – Трево Чалоба (Челси)
⛔️ 🏴 Cole Palmer es la ausencia más destacada de la selección inglesa para el Mundial. Thomas Tuchel ha dado una lista con muchas bajas notables.— Transfermarkt.es (@TMes_news) May 23, 2026
