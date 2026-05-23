23 мая 2026, 14:28 | Обновлено 23 мая 2026, 14:30
Без Палмера. Самые дорогие игроки, не попавшие в заявку Англии на ЧМ

Топ-10 английских футболистов с самой большой рыночной стоимостью, которые не поедут на мундиаль

Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил в заявку на чемпионат мира многих звездных футболистов.

В мунлиале не примут участие такие игроки, как Коул Палмер, Фил Фоден, Трент Александер-Арнольд и многие другие звездные футболисты.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-10 англичан с самой дорогой рыночной стоимостью, которые не были включены в заявку сборной Англии.

Самые дорогие игроки сборной Англии, по версии Transfermarkt, не будут сыграть на чемпионате мира

  • 110 млн евро – Коул Палмер (Челси)
  • 80 млн евро – Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • 65 млн евро – Трент Александер-Арнольд (Реал)
  • 60 млн евро – Адам Уортон (Кристал Пэлас)
  • 60 млн евро – Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест)
  • 55 млн евро – Мейсон Гринвуд (Марсель)
  • 50 млн евро – Леви Колуилл (Челси)
  • 45 млн евро – Алекс Скотт (Борнмут)
  • 45 млн евро – Джарред Брентуэйт (Эвертон)
  • 40 млн евро – Трево Чалоба (Челси)
