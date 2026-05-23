Без Палмера. Самые дорогие игроки, не попавшие в заявку Англии на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил в заявку на чемпионат мира многих звездных футболистов.

В мунлиале не примут участие такие игроки, как Коул Палмер, Фил Фоден, Трент Александер-Арнольд и многие другие звездные футболисты.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-10 англичан с самой дорогой рыночной стоимостью, которые не были включены в заявку сборной Англии.

Самые дорогие игроки сборной Англии, по версии Transfermarkt, не будут сыграть на чемпионате мира

110 млн евро – Коул Палмер (Челси)

80 млн евро – Фил Фоден (Манчестер Сити)

65 млн евро – Трент Александер-Арнольд (Реал)

60 млн евро – Адам Уортон (Кристал Пэлас)

60 млн евро – Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест)

55 млн евро – Мейсон Гринвуд (Марсель)

50 млн евро – Леви Колуилл (Челси)

45 млн евро – Алекс Скотт (Борнмут)

45 млн евро – Джарред Брентуэйт (Эвертон)

40 млн евро – Трево Чалоба (Челси)