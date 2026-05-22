Без Палмера, Трента и Магуайра. Известна заявка сборной Англии на ЧМ-2026
Томас Тухель удивил болельщиков некоторыми решениями
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.
В список футболистов не вошли звезды Коул Палмер, Фил Фоден, Трент Александер-Арнольд, Морган Гиббс-Уайт, Гарри Магуайр, Люк Шоу и Джаррод Боуэн.
На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Англии сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.
Заявка сборной Англии для участия в чемпионате мира 2026:
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).
Защитники: Марк Гехи, Джон Стоунз, Нико О’Райли (все – «Манчестер Сити»), Дэн Берн, Валентино Ливраменто (оба – «Ньюкасл»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джарел Кванса («Байер»), Рис Джеймс («Челси»).
Полузащитники: Эберечи Эзе, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Джуд Беллингем («Реал»), Элиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).
Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Букайо Сака, Нони Мадуэке (оба – «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Айвен Тоуни («Аль-Ахли» Джидда).
It’s official. Your #ThreeLions players heading to the @FIFAWorldCup! 🏆 pic.twitter.com/lqsDBYSP4X— England (@England) May 22, 2026
Защита. Ни Магуайра, ни Трента, ни Трипье, ни Чалоба. Зато Стоунз совсем без игровой практики в чемпионате -356 минут. Риз Джеймс за последние 14 туров сыграл вышел в трех в старте. Игрок весь сезон борется с травами. Спенс игрок ротации Тотенхема. проводящего ужасный сезон в лиге. Ливраменто -блин да он и сейчас травмирован. Треть сезона только играл.
Полузащита. Что за тяга к опорникам? Хэендерсон и Мадуэке вместо Палмера и Фодена/Гиббс Уайта?
Напдаение. Тоуни из Аравии. Да он там много забил. Но это Аравия. Неужели лучше он чем Калверт Левин или Бовен?
Тухель неприятно удивил. Ладно ты заменяешь игроков которые топовые но провели не лучший сезон. Но ты же блин их заменяешь те кто тоже не блистали, а по потенциалу слабее. Странный набор.