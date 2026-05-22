Без Палмера, Трента и Магуайра. Известна заявка сборной Англии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

В список футболистов не вошли звезды Коул Палмер, Фил Фоден, Трент Александер-Арнольд, Морган Гиббс-Уайт, Гарри Магуайр, Люк Шоу и Джаррод Боуэн.

На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Англии сыграет в одной группе с Хорватией, Ганой и Панамой.

Заявка сборной Англии для участия в чемпионате мира 2026:

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).

Защитники: Марк Гехи, Джон Стоунз, Нико О’Райли (все – «Манчестер Сити»), Дэн Берн, Валентино Ливраменто (оба – «Ньюкасл»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джарел Кванса («Байер»), Рис Джеймс («Челси»).

Полузащитники: Эберечи Эзе, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Джуд Беллингем («Реал»), Элиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Букайо Сака, Нони Мадуэке (оба – «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Айвен Тоуни («Аль-Ахли» Джидда).