В Харькове огласили вердикт Бартуловичу и заговорили о еврокубках

Вице-президент «Харькова» (ранее «Металлист 1925») Юрий Коротун высказался о результатах команды в УПЛ и работе главного тренера Младена Бартуловича.

В прошлом сезоне «Металлист 1925» под руководством хорватского специалиста занял пятое место в УПЛ и дошёл до полуфинала Кубка Украины. Многие отнеслись к результатам команды скептически, учитывая амбиции харьковчан. Впрочем, Коротун подчеркивает, что в самом клубе довольны работой тренера.

«В этом сезоне мы никогда не озвучивали цели по еврокубкам. Оценивать работу Бартуловича через призму непопадания в еврокубки журналисты не имеют права, потому что мы этого не озвучивали. Еще год назад мы праздновали с шампанским победу над «Левым берегом» и выход в УПЛ. Мы заняли 5-е место и остановились в шаге от финала, это трагедия, но сказать, что мы не выполнили задачу, я не могу. Мы закрепились в УПЛ и сезон записываем в актив», – сказал функционер.