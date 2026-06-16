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  4. В Харькове огласили вердикт Бартуловичу и заговорили о еврокубках
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 18:47 |
637
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В Харькове огласили вердикт Бартуловичу и заговорили о еврокубках

Прошлый сезон клуб занес себе в актив

16 июня 2026, 18:47 |
637
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В Харькове огласили вердикт Бартуловичу и заговорили о еврокубках
ФК Харьков. Юрий Коротун
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Вице-президент «Харькова» (ранее «Металлист 1925») Юрий Коротун высказался о результатах команды в УПЛ и работе главного тренера Младена Бартуловича.

В прошлом сезоне «Металлист 1925» под руководством хорватского специалиста занял пятое место в УПЛ и дошёл до полуфинала Кубка Украины. Многие отнеслись к результатам команды скептически, учитывая амбиции харьковчан. Впрочем, Коротун подчеркивает, что в самом клубе довольны работой тренера.

«В этом сезоне мы никогда не озвучивали цели по еврокубкам. Оценивать работу Бартуловича через призму непопадания в еврокубки журналисты не имеют права, потому что мы этого не озвучивали. Еще год назад мы праздновали с шампанским победу над «Левым берегом» и выход в УПЛ. Мы заняли 5-е место и остановились в шаге от финала, это трагедия, но сказать, что мы не выполнили задачу, я не могу. Мы закрепились в УПЛ и сезон записываем в актив», – сказал функционер.

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Юрий Коротун Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Младен Бартулович
Андрей Плыгун Источник: Sportarena
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