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  4. Вице-президент Харькова КОРОТУН: «УПЛ приняла нас под новым названием»
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 18:33 |
333
0

Вице-президент Харькова КОРОТУН: «УПЛ приняла нас под новым названием»

Бывший Металлист 1925 теперь будет выступать под новым брендом

16 июня 2026, 18:33 |
333
0
Вице-президент Харькова КОРОТУН: «УПЛ приняла нас под новым названием»
ФК Харьков. Юрий Коротун
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Вице-президент ФК «Харьков» Юрий Коротун рассказал, как проходит ребрендинг клуба.

Недавно харьковский клуб, основанный в 2016 году, сменил название с «Металлист 1925» на «Харьков». Клуб с таким названием ранее уже существовал и выступал в УПЛ, поэтому пришлось уладить некоторые юридические нюансы. Коротун пояснил, что работа в этом направлении активно ведется.

«Логотип обязательно будет представлен в Харькове, и вскоре пополнятся ряды послов клуба. После сборов или ближе к Дню города организуем встречу с болельщиками в Харькове. Решили ли вопросы с ФК «Харьков»? Да, с юридической точки зрения у нас одно и то же юридическое лицо. Нас приняли в УПЛ под новым названием полчаса назад. Много лет назад истек срок действия ФК «Харьков», – сказал он.

В прошлом сезоне харьковская команда заняла пятое место в УПЛ, а также дошла до полуфинала Кубка Украины.

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Юрий Коротун Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925
Андрей Плыгун Источник: Sportarena
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