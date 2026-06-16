Вице-президент Харькова КОРОТУН: «УПЛ приняла нас под новым названием»
Бывший Металлист 1925 теперь будет выступать под новым брендом
Вице-президент ФК «Харьков» Юрий Коротун рассказал, как проходит ребрендинг клуба.
Недавно харьковский клуб, основанный в 2016 году, сменил название с «Металлист 1925» на «Харьков». Клуб с таким названием ранее уже существовал и выступал в УПЛ, поэтому пришлось уладить некоторые юридические нюансы. Коротун пояснил, что работа в этом направлении активно ведется.
«Логотип обязательно будет представлен в Харькове, и вскоре пополнятся ряды послов клуба. После сборов или ближе к Дню города организуем встречу с болельщиками в Харькове. Решили ли вопросы с ФК «Харьков»? Да, с юридической точки зрения у нас одно и то же юридическое лицо. Нас приняли в УПЛ под новым названием полчаса назад. Много лет назад истек срок действия ФК «Харьков», – сказал он.
В прошлом сезоне харьковская команда заняла пятое место в УПЛ, а также дошла до полуфинала Кубка Украины.
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